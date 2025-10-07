ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地の多彩な中秋節 中国各地の多彩な中秋節 中国各地の多彩な中秋節 2025年10月7日 20時51分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ６日、北京の南鑼鼓巷で街歩きを楽しむ観光客。（北京＝新華社記者／李欣） 【新華社北京10月7日】旧暦8月15日の中秋節に当たる6日、中国各地で多彩なイベントが開かれた。参加した人々は伝統文化に触れ、お祭り気分を満喫した。６日、黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「氷雪大世界」で行われたドローンショー。（ハルビン＝新華社記者／張濤）６日、江蘇省江陰市の新時代文明実践センターで月餅を作る親子。（江陰＝新華社配信／還月亮）６日、北京市の煙袋斜街にある店で、伝統的な泥人形「兎児爺」にちなんだ商品を選ぶ観光客。（北京＝新華社記者／李欣）６日、江蘇省の蘇州工業園区文化館で、中秋節の飾りちょうちんを作る親子。（蘇州＝新華社配信／杭興微）６日、四川省内江市東興区で、中秋節のちょうちん作りに参加した親子。（内江＝新華社配信／唐明潤）６日、山東省の滕州市博物館で、風車形の飾りちょうちんを作る子ども。（滕州＝新華社配信／李志軍）６日、江蘇省揚州市の何園風景区で、スタッフに教わりながら月餅を作る子どもたち。（揚州＝新華社配信／孟徳竜）６日、黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「氷雪大世界」で行われたドローンショー。（ハルビン＝新華社記者／張濤）６日、天津師範大学で中秋節の国際交流イベントに参加し、撮影を楽しむ学生ら。（天津＝新華社記者／李然）６日、天津師範大学で行われた中秋節の国際交流イベント。教員と学生合わせて数百人が集まった。（天津＝新華社記者／李然） リンクをコピーする みんなの感想は？