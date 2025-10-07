猫に使うべきではないNG食器5選

猫はとても繊細な生き物で、食器のわずかな不快感や違和感でも食欲が落ちることがあります。さらに、素材によっては細菌が繁殖しやすかったり、体調不良の原因になったりすることも。

ここでは、避けたい食器の特徴と、理由をひとつずつ解説していきます。

1.プラスチック製の食器

軽くて安価なためよく使われがちですが、プラスチックは細かい傷がつきやすく、そこに雑菌やカビが繁殖しやすい素材です。

その結果、ニキビのような「猫のアクネ（痤瘡）」や皮膚トラブルの原因になることも。また、ニオイ移りもしやすく、猫の嗅覚にはストレスになる可能性があります。

2.深すぎる・底が丸い食器

猫のヒゲはとても敏感で、食器のフチに当たるだけでもストレスを感じる「ヒゲ疲れ」が起こることがあります。

深すぎる器や、底が丸い食器はヒゲが当たりやすく、食べづらさを感じてしまう原因に。フラットで浅めの器や、ヒゲが当たらない幅の楕円形の器が猫には最適です。

3.傾きが不安定な軽量食器

軽くて滑りやすい食器は、猫が食べるたびに動いてしまい、食べづらさやストレスのもとになります。

特にシニア猫や体の小さな猫にとっては、姿勢が不安定になることで食欲低下や誤嚥のリスクも。重みがあり、滑り止めがついた安定感のある食器を選びましょう。

4.アルミ製・塗装が剥がれる食器

アルミ製やコーティング加工された安価な食器は、傷や経年劣化で塗装が剥がれやすく、金属成分が溶け出すリスクがあります。

体に有害な成分を摂取してしまう危険性もあり、長期的に使うには不向きな素材です。

5.洗いにくいデザイン性の高い食器

見た目が可愛くても、凹凸が多く洗いにくい形状の食器は、細菌が繁殖しやすく衛生管理が難しくなります。

清潔さを保てないと、消化器トラブルや食中毒のリスクが高まるため、洗いやすさはとても大事なポイントです。

猫の健康を守る「安全な食器選び」のポイント

猫にとって理想的な食器は、清潔に保ちやすく、ストレスを感じにくい形や素材であること。

ここでは、猫にやさしい食器を選ぶためのポイントを整理してご紹介します。

陶器・ステンレスなど劣化しにくい素材を

おすすめは陶器・磁器・ステンレスなど、傷がつきにくくニオイ移りしない素材。

これらは衛生的に使い続けやすく、長持ちするうえに猫の肌トラブルのリスクも抑えられます。

ヒゲが当たりにくい浅型＋広口の形状

猫が快適に食べられるのは、ヒゲが食器に触れにくい広口・浅めのデザイン。最近では「ヒゲ疲れ防止用」のフラットボウルも多数販売されています。

猫の表情を見ながら、食べやすそうな器を見つけてあげましょう。

毎日洗いやすい・安定感のある設計を

食器は毎日使うものだからこそ、さっと洗えてぬめりが残らない素材と形状が大切。熱湯消毒ができる素材を選び、雑菌が残ったままにならないよう気をつけましょう。

さらに、倒れにくく滑らないよう、重さや滑り止め付きの設計を選ぶことで、安心して食事を楽しめます。

まとめ

猫にとって食器は、健康とストレス管理に関わる大切なアイテムです。プラスチックや不安定な軽量食器、ヒゲに触れる深型などは避けたいところ。

安全な素材・洗いやすさ・食べやすさに注目して、愛猫が毎日心地よく食事できる環境を整えてあげましょう。

(獣医師監修：唐野智美)