可愛さ大爆発ーーッッ♡【ガチャ】集めたくなる「ミニチュアチャーム」

荷物の目印にもなるカプセルトイの「ミニチュアチャーム」の中でも、食品系はインパクトとユニークさが魅力的。リアルなつくりと小さいサイズ感が可愛らしく、コレクション欲もきっとくすぐられるはず。今回はチェーン店のメニューがマスコットになったチャーム、パッケージまでキュートなチャームといった、イチオシの食品系カプセルトイを紹介します。

メニュー & お品書きがラインナップ！「ねぎし ミニチュアマスコット」

お肉の形や、焼き加減まで再現されたリアルで可愛らしいつくりのこちら。牛タンでお馴染みのチェーン店【ねぎし】のメニューがカプセルトイになって登場しています。お皿にのったミニサイズのメニュー4品に加え、小さくなったお品書きもラインナップ。ボールチェーンが付いており、目印としても活躍してくれます。

パッケージもキュートな「クッキータイム ミニチュアコレクション」

ニュージーランドのお菓子「クッキータイム」が、カプセルトイになったこちら。可愛らしいパッケージには、本物のようなクッキーが入っていたりチャームが付いていたりする、全6種のラインナップ。思わずコレクション欲が刺激されそうです。カプセルトイ専門店のシープラ限定なので、見かけた際はぜひチャレンジしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino