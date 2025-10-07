一級船舶免許取得の山下美月、『新東京水上警察』の制服オフショが話題「最高すぎる！」「ショートヘアめちゃめちゃ可愛い」
女優の山下美月が、7日にインスタグラムを更新。出演ドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系／毎週火曜21時）からオフショットを公開した。
【写真】山下美月、海技職員の制服がカッコかわいい（3枚）
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事・碇拓真をリーダーとする水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、マリン×クライムエンターテインメント。山下は、海技職員・有馬礼子役で出演する。
撮影のために一級船舶免許を取得したという山下は「ドラマ 新東京水上警察 フジテレビ系にて今夜9時より放送スタートです 出航だー！！！」とつづり、船上やエレベーターで撮影したオフショットを公開。海技職員の制服がよく似合っており、笑顔がとても愛らしい。
コメント欄にはファンから「推し最高すぎる！」「ショートヘアめちゃめちゃ可愛い」「超可愛いですね 9時からリアルタイムで見ます」「船運転してる美月ちゃん楽しみです」など、称賛や期待の声が集まっている。
引用：「山下美月」インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）
【写真】山下美月、海技職員の制服がカッコかわいい（3枚）
本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事・碇拓真をリーダーとする水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、マリン×クライムエンターテインメント。山下は、海技職員・有馬礼子役で出演する。
コメント欄にはファンから「推し最高すぎる！」「ショートヘアめちゃめちゃ可愛い」「超可愛いですね 9時からリアルタイムで見ます」「船運転してる美月ちゃん楽しみです」など、称賛や期待の声が集まっている。
引用：「山下美月」インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）