山下美月

写真拡大

　女優の山下美月が、7日にインスタグラムを更新。出演ドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系／毎週火曜21時）からオフショットを公開した。

【写真】山下美月、海技職員の制服がカッコかわいい（3枚）

　本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤隆太演じる刑事・碇拓真をリーダーとする水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、マリン×クライムエンターテインメント。山下は、海技職員・有馬礼子役で出演する。

　撮影のために一級船舶免許を取得したという山下は「ドラマ 新東京水上警察　フジテレビ系にて今夜9時より放送スタートです　出航だー！！！」とつづり、船上やエレベーターで撮影したオフショットを公開。海技職員の制服がよく似合っており、笑顔がとても愛らしい。

　コメント欄にはファンから「推し最高すぎる！」「ショートヘアめちゃめちゃ可愛い」「超可愛いですね　9時からリアルタイムで見ます」「船運転してる美月ちゃん楽しみです」など、称賛や期待の声が集まっている。

引用：「山下美月」インスタグラム（＠mizuki.yamashita.official）