自民党の新執行部が7日に発足し、与党・公明党の幹部と会談を行いました。会談では、公明党から自民党の政治とカネの問題や高市総裁の靖国神社参拝などについて、懸念が伝えられました。

■「連立解消ありうる」との声も上がる中…

自民党の新執行部と公明党幹部の会談。およそ26年続いた自公の連立関係がいま、揺らいでいます。

公明党・斉藤代表「我が党の支持者からも大きな不安や懸念があるということを率直に申し上げ、その解消なくしては連立政権はないと」

高市氏が新総裁に選ばれた今月4日、公明党の斉藤代表は、自民党の政治とカネの問題や、高市総裁の靖国神社への参拝などについて懸念を示したのです。

公明党内から「連立解消もありうる」との声が上がる中、7日はまず、執行部どうしが顔合わせを行った後、高市総裁と斉藤代表、両党の幹事長の4人だけで、およそ1時間半にわたり会談が行われました。

終了後、高市総裁は「内容は申し上げられませんけれども、それについて、また改めて協議するということになりました」と話しました。

公明党・斉藤代表「歴史認識、靖国問題、それから過度な外国人排斥の問題については、高市新総裁から詳細な説明があり、我々と認識を共有できた」

一方、派閥のいわゆる“裏金問題”については、公明党から「しっかりとした全容解明が必要だ」との考えが伝えられ、連立の継続については、引き続き協議することになりました。

■新執行部を発足 麻生氏への配慮が見える人事に？

自民党・高市総裁「未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと、そんな思いで一生懸命取り組んでまいりますので、ご指導、お力添えを心よりお願い申し上げます」

7日午前、新執行部を発足した高市総裁。政調会長には、高市氏本人も「政策が近い」と語る小林鷹之氏を起用しました。

自民党・小林鷹之政調会長「スピード感を持って全身全霊、職務に取り組んでまいります」

自民党・麻生副総裁「挙党一致、自由民主党再生のために頑張ってまいりたい」

そして、副総裁には高市総裁の“後見人”麻生元首相を起用。党の要となる幹事長には、麻生氏の義理の弟である鈴木俊一氏を起用しました。総務会長には麻生派から有村治子氏を起用するなど、総裁選で支援を受けた麻生氏への配慮が見える人事となりました。

自民党・萩生田幹事長代行「党の発展のために、全力を尽くして頑張ってまいりたい」

幹事長代行に起用されたのは、旧安倍派の萩生田光一元政調会長。いわゆる裏金問題で収支報告書に不記載があった議員が問題が発覚した後、党幹部に起用されるのは初めてです。

自身に近い議員らで固めた人事に、党内からは「全く挙党態勢とは言えない」との声も…。高市総裁は今後、総裁選で戦った小泉氏と林氏、茂木氏などを閣僚で処遇し、政権全体の人事でバランスを取る考えです。

■立憲代表「解党的出直しになっていない」

一方、立憲民主党の野田代表は―。

立憲民主党・野田代表「派閥解消していない人（麻生氏）が副総裁になり、その義理の弟（鈴木氏）が幹事長になり、そのグループの人（有村氏）が総務会長になり、露骨じゃありませんか？ いくらなんでも。（“裏金問題”で）秘書が略式起訴されて罰金刑となった人が幹部に登用されるわけではありませんか。裏金の問題はもうけじめがついたことにするんですか。解党的出直しにはなっていないと、私は思います」

衆参ともに少数与党となる中、高市早苗カラーをどこまで出せるかは未知数です。