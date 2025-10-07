10月7日、1児の母である手島優がInstagramを更新した。

10月4日に息子が2歳の誕生日を迎えた手島は、自身のInstagramアカウントにて、「てじっこのお誕生日祝いに 今ハマっている【はらぺこあおむし】の世界観が楽しめる プレイ！パークエリック・カールへ」と、家族3人で出かけたことを報告。

そして、「てじっ子終始大興奮で動き回っていました」「てじっ子の楽しそうな顔を見ていてこちらもジーン 来て良かった…」「私も一緒に全力で遊んでめちゃくちゃ楽しかったです♪」などと充実した時間を明かし、家族3人での集合写真や、施設を楽しむ様子を公開した。

また、「しかし 2歳ってこんなにずっと動き回るんだなぁ 笑」「てじママも負けずに体力付けるのでこれからも無事に元気に育ってね」と、しみじみ綴っていた。

手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告しており、SNSではたびたび家族や子育てに関する発信を行っている。

画像出典：手島優オフィシャルInstagramより