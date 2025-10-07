◆練習試合 巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）

巨人の平内龍太投手がヤマハとの練習試合で先発し、２回１安打無失点に抑えた。アンダースローでの投球を交えて「せっかくの練習試合で２イニングなので球数を投げられたらと思っていた」と語り、今後については「やるかもしれない、ぐらいですね」と明かした。

１―０の初回。いきなり、先頭・矢幡への初球をアンダースローで投じて見逃しのストライクを奪うなどオーバースローと交えながら右飛。２番・網谷には四球、３番・相羽には中前安打を許したが、空振り三振を奪うなど後続は抑えた。この回だけで４球、下手から投げた。２回も２死から四球を出したが、無失点に抑えた。

平内はシーズン最終戦となった１日の中日戦（東京ドーム）でアンダースローを解禁。大学時代から練習でキャッチボールで下手投げでの投球を取り入れており「アンダースローとかサイドスローでやるといい感じに手首がかえるっていうか。それやった後に上から投げると結構前で腕が走る感覚があるのでずっとやってます」と語り、阿部監督から「あれは使えるから」と声をかけられ、試すことになったと明かしていた。この日はスライダーもアンダースローで試投。「使えないですね」と手応えはまだまだのようだったが、上手投げと下手投げのコンビネーションで打者を惑わした。「そういう情報も（相手に）入ってると思うので、いいようになってくれれば、と思います」と語った。

また、杉内俊哉投手チーフコーチは「珍しいですよね。１つの変化球が増えたようなものですからね。あれをいつでも使えるようになれば彼の武器になる」と語った。