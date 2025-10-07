俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、タレント岸谷蘭丸（24）が6日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、自民党の高市早苗新総裁（64）を巡る疑問を口にした。

4日の党総裁選で、結党70年の歴史で初めての女性総裁になった高市氏。番組では、保守色が強いイデオロギーから、外交スタンスや靖国参拝、さらに執行部人事についても出演者たちとトークした。

高市総裁の誕生について、岸谷は「個人的にはいろいろワクワクする」と歓迎。「今回で新しく知った顔ぶれも出てくるし、個人的には女性初というのも素直にいいんじゃないかなと。もちろん、こういう女性がいるのもいいし、男性がなるのと同じように、女性がなるのも大事ですし」とも話した。

一方で、気になることがあるという。「あとXで見たんですけど、大相撲で土俵に入る時、高市さんはどうするのかという」。大相撲では、優勝力士に土俵上で内閣総理大臣杯を手渡すのが、首相の重要な役割でもある。

首相以外にも官房長官らが代理で務めることもあるが、土俵の上は女人禁制。ジャーナリスト岩田明子氏は「森山真弓さんの時も大変でしたもんね」と振り返った。官房長官だった森山真弓さんは90年、授与を希望しながら、日本相撲協会側から断られ、断念している。