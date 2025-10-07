経済アナリストの森永康平氏が７日、ＭＢＳラジオ「上泉雄一のええなぁ」に出演し、ワークライフバランスについて私見を示した。

自民党の高市早苗衆院議員が４日、新総裁に選ばれた勝利演説の中で「ワークライフバランスという言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」と宣言。さらに「全員に働いていただく。馬車馬のように働いていただく」と表明した。

ワークライフバランスとは、仕事時間とそれ以外の生活時間を調和させ、バランスをとることを指す。過重労働が社会問題化し、働きやすい環境づくりを進める中、高市氏が先の発言をしたことには批判が相次いだ。

だが、森永氏は「僕も他の番組で『別に高市さんが自分でそういうの（ワークライフバランス）は気にせずがんばりますと言うのは、ただ決意表明しただけじゃん』と話をしたら、フルボッコにされました。『なめてんのか』みたいな。無理強いはダメだけど、自分がそうしますって言う分には好きにしたらいい」と持論を展開。

ＳＮＳでも非難されたようで「『おまえはブラック企業経営者か』みたいな感じでネットでボロクソに叩かれました」と明かした。

それでも今回の騒動を引き合いに森永氏は「今後、高市さんがお話しする中で、揚げ足取りじゃないけど、言葉狩りみたいなことされることは間違いないと思うんですよ」と危惧。

続けて「外野のノイズを誘導するような動きがあるのかもしれない。そういうのとも戦ってほしい」と話した。