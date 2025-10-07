前田敦子、愛息子の“イケメンエピソード”披露「お風呂上がりに…」【恋に至る病】
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の前田敦子が7日、都内で行われた映画『恋に至る病』（10月24日公開）完成披露舞台挨拶＆試写会に、長尾謙杜（なにわ男子）、山田杏奈、石原慎也（Saucy Dog）、廣木隆一監督とともに登壇。息子とのエピソードを明かした。
【写真】前田敦子、イケメン息子の様子を披露
映画にちなんだトークテーマ「まさか自分のために誰かがしてくれたこと」に答える形で、前田は「最近なんですけど、小学生の息子と一緒にお風呂に入って、先に息子が上がったんですけど、私が上がったときに、バスタオルをこうやって（手を伸ばして）差し出してくれたんです」と、思わず笑顔がこぼれるような出来事を明かした。
前田がそれを喜んだことで、息子は「毎日やってくれるようになった」と言い、「言わなくてもやってくれるようになって。嬉しくて癒されております」とにっこり。会場からも「可愛い〜」との声が。
さらに、最近息子と「寝る前にお香を焚く」習慣があることも明かし、「今日もいい匂いだね、って2人で言いながら寝るのが、すごく幸せな時間」と、母の顔を見せた前田。息子は「この匂い、いい匂いだね」「もうちょっと近くに置いてよ」と話すようで、そのやりとりにMCも思わず「さっきからエピソードがかっこよすぎる」と驚きを見せていた。
本作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀氏による小説「恋に至る病」を実写映画化。人付き合いを避け、あえて他人と深い関係を紡がないように生きてきた高校生・宮嶺望を長尾が演じ、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田が演じる。前田は、連続不審死を捜査する入見刑事役で出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】前田敦子、イケメン息子の様子を披露
◆前田敦子、愛息子の“イケメンエピソード”披露
映画にちなんだトークテーマ「まさか自分のために誰かがしてくれたこと」に答える形で、前田は「最近なんですけど、小学生の息子と一緒にお風呂に入って、先に息子が上がったんですけど、私が上がったときに、バスタオルをこうやって（手を伸ばして）差し出してくれたんです」と、思わず笑顔がこぼれるような出来事を明かした。
さらに、最近息子と「寝る前にお香を焚く」習慣があることも明かし、「今日もいい匂いだね、って2人で言いながら寝るのが、すごく幸せな時間」と、母の顔を見せた前田。息子は「この匂い、いい匂いだね」「もうちょっと近くに置いてよ」と話すようで、そのやりとりにMCも思わず「さっきからエピソードがかっこよすぎる」と驚きを見せていた。
◆長尾謙杜＆山田杏奈W主演「恋に至る病」
本作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀氏による小説「恋に至る病」を実写映画化。人付き合いを避け、あえて他人と深い関係を紡がないように生きてきた高校生・宮嶺望を長尾が演じ、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田が演じる。前田は、連続不審死を捜査する入見刑事役で出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】