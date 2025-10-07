【悶絶】トンネルで頭を守るわが子→あまりに慎重な姿に11万いいね「えらい」「危機管理の意識高い」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、伊藤ぽんぽこ(@ito_ponpoko)さんの投稿です。
どう見ても余裕なのにあまりに慎重すぎる娘さんの歩き方、かわいすぎますよね。「安全第一」で慎重に進む姿に胸キュンです。小さな世界で生きる娘さんの真剣さがあふれていて、微笑ましいですね。それと同時に、ちゃんと自分なりに危険を予測しているんだなぁと感心してしまいます。
小さな子どもの世界ってほんとにかわいい
伊藤ぽんぽこさんはある日、娘さんとお出かけしました。本屋にあるアーチをくぐり抜けるときの娘さんがかわいすぎた投稿が話題になっています。それがこちら。
Ⓒito_ponpoko
どうみても絶対に頭がぶつからない高さのトンネルでも、しっかりと頭を守って慎重に歩む娘KAWAII
この投稿には「身長のわりに、慎重派」「危機管理意識高くてえらい」といったリプライがついていました。頭を守る娘さんの姿にほっこりな投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）