¥¨¥ì¥«¥·¡¦¥É¥é¥à¤ÎÉÚ±ÊµÁÇ·¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÀÜ¿¨»ö¸Î¡¡Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¡¢¸ø±é½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤Ø
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤¬7Æü¡¢¥É¥é¥à¤ÎÉÚ±ÊµÁÇ·¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡µÜËÜ¹À¼¡ ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¡¡ÉÚ±ÊµÁÇ·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¤È¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥· ¥É¥é¥à ÉÚ±ÊµÁÇ·¤¬¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¤Þ¤¿ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ø²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡Ù²¼ËÌÂôSHELTER¸ø±é¤Ï³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¸ø±é¤Ø¤ÎÉÚ±Ê¤Î½Ð±é¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï½ÅÆÆ¤Ê²ø²æ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÊó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑ´í¸±¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ï»ö¼Â¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤áÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¤ÏµÜËÜ¤¬¼«¿È¤Î²»³Ú³èÆ°¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤Æ¤¤¿µÜËÜ¹À¼¡¤¬¡¢¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ»Ï¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡¡¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤Ï¡¢µÜËÜ¹À¼¡¡ÊVo¡õG¡Ë¡¢ÀÐ¿¹ÉÒ¹Ô¡ÊG¡Ë¡¢¹âÎÐÀ®¼£¡ÊB¡Ë¡¢ÉÚ±ÊµÁÇ·¡ÊDr¡Ë¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£1981Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£88Ç¯3·î¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE ELEPHANT KASHIMASHI¡Ù¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ç¡¼¥Ç¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡ÖÈá¤·¤ß¤Î²Ì¤Æ¡×¡¢¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡¢¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡×¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2017Ç¯12·î¡¢¡ØÂè68²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£
¡¡ÉÚ±Ê¤Ï¡¢1966Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£µÜËÜ¡¢ÀÐ¿¹¤È¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢¹âÎÐ¤È¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡µÜËÜ¹À¼¡ ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¡¡ÉÚ±ÊµÁÇ·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¤È¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥· ¥É¥é¥à ÉÚ±ÊµÁÇ·¤¬¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï½ÅÆÆ¤Ê²ø²æ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÊó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑ´í¸±¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ï»ö¼Â¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤áÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤È¡¢Í§¤À¤Á¡×¤ÏµÜËÜ¤¬¼«¿È¤Î²»³Ú³èÆ°¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤Æ¤¤¿µÜËÜ¹À¼¡¤¬¡¢¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ»Ï¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡¡¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤Ï¡¢µÜËÜ¹À¼¡¡ÊVo¡õG¡Ë¡¢ÀÐ¿¹ÉÒ¹Ô¡ÊG¡Ë¡¢¹âÎÐÀ®¼£¡ÊB¡Ë¡¢ÉÚ±ÊµÁÇ·¡ÊDr¡Ë¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£1981Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£88Ç¯3·î¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE ELEPHANT KASHIMASHI¡Ù¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ç¡¼¥Ç¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡ÖÈá¤·¤ß¤Î²Ì¤Æ¡×¡¢¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡¢¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡×¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2017Ç¯12·î¡¢¡ØÂè68²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£
¡¡ÉÚ±Ê¤Ï¡¢1966Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£µÜËÜ¡¢ÀÐ¿¹¤È¤ÏÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢¹âÎÐ¤È¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£