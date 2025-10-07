ナンバープレートでお金持ちだと思う中部地方の地名ランキング！ 2位「金沢」を抑えた1位は？【2025年】
All About ニュース編集部は9月22日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う中部地方の地名を紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「街が上品なイメージだから」（20代女性／岐阜県）、「中部地方の経済・商業の中心で、高級車や富裕層の多さを連想させるから」（30代女性／東京都）、「金沢へ仕事で行った際に大きな家が多く、金持ちが多かったから」（30代男性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「『金のしゃちほこ』『豪華な住宅街』『派手好きな文化』など、名古屋のイメージがあるので」（50代男性／広島県）、「名古屋に住んでいる人は、お金持ちが多く、嫁入り道具が豪華と聞いた事があるからです」（50代女性／新潟県）、「大都市で高級住宅街も多く、企業も集中していて経済的に豊かな印象があるから」（50代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：金沢（石川県）／72票2位は「金沢」でした。加賀百万石の城下町として知られ、歴史ある街並みや伝統文化が息づく金沢市。兼六園やひがし茶屋街、21世紀美術館など、観光地としての魅力も豊富です。北陸新幹線の開通によってアクセスが良くなり、洗練された雰囲気も人気の理由の一つです。
1位：名古屋（愛知県）／140票1位は「名古屋」でした。中部地方最大の都市・名古屋市は、日本有数の経済圏を誇り、自動車産業をはじめとする大企業が多数集まる都市。名古屋城や熱田神宮など歴史的な名所も多く、都市機能と伝統文化が共存する点も特徴です。ブランド志向や高級車所有のイメージが強く、「お金持ち」の印象を持たれやすいのかもしれません。
回答者のコメントを見ると「『金のしゃちほこ』『豪華な住宅街』『派手好きな文化』など、名古屋のイメージがあるので」（50代男性／広島県）、「名古屋に住んでいる人は、お金持ちが多く、嫁入り道具が豪華と聞いた事があるからです」（50代女性／新潟県）、「大都市で高級住宅街も多く、企業も集中していて経済的に豊かな印象があるから」（50代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)