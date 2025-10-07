ロージーローザから新作メイクブラシ登場♡「パウダーブラシEX＜アングルド＞」で理想の仕上がりへ

美容好きの間で話題となったロージーローザの「パウダーブラシEX」シリーズに、待望の新アイテムが仲間入り。2025年10月7日（火）に発売される「パウダーブラシEX＜アングルド＞」は、顔全体にも細かい部分にもフィットする斜めカットのブラシ。極細毛と竹軸のナチュラルな手触りで、上質なメイクタイムを叶えてくれます。

ロージーローザのメイクブラシに新形状登場

「パウダーブラシEX＜アングルド＞」は、既存シリーズの心地よい肌あたりを受け継ぎながら、穂先に角度をつけた＜アングルド＞形状を採用。

フェイスパウダーだけでなく、チークやシェーディングにも使いやすい万能ブラシです。顔の凹凸にフィットし、ナチュラルな陰影を簡単に演出。

ブラシ1本で仕上がりを格上げするアイテムとして注目されています。

LUNA×コスメヲタちゃんねるサラのコラボ♡“肌悩みSOS”を叶える新色コンシーラー登場

こだわりの極細毛と竹軸が生む上質な使い心地

毛にはPBT（ポリブチレンテレフタレート）の極細人工毛を採用。毛1本1本に「くびれ」を施し、パウダーをしっかり含みながらふんわりと肌にのせます。

柔らかくしなる穂先が心地よく、極上の肌あたりを実現。また、持ち手には竹素材を使用し、さらっとした手触りと自然なぬくもりを両立。環境にも配慮したサステナブルな設計も魅力です♡

持ち運びも安心♡専用カバー付きで清潔に

デリケートなブラシを長く愛用できるよう、専用カバーが付属。お出かけや旅行の際も穂先を守り、清潔に保てます。

自宅でも外出先でも、美しい仕上がりをいつでもキープできるのが嬉しいポイントです。

ロージーローザ パウダーブラシEX＜アングルド＞



価格：写真左・1,980円（税込）

発売日： 2025年10月7日（火）

販売店舗： @cosme STORE／PLAZA（一部店舗を除く）

理想のメイクを叶える一本をあなたに

「パウダーブラシEX＜アングルド＞」は、繊細さと実用性を兼ね備えたメイクブラシ。ふんわりパウダーをのせたい日も、立体感を出したいメイクの日も、この1本で自在に表現できます。

ロージーローザならではの品質と心地よさで、毎日のメイクがもっと楽しくなるはず♪