ÇÐÍ¥¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃåÊª¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖKIMONOIST2025¡×¡Ê¥­¥â¥Î¥¤¥¹¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¼¡À¤Âå¤ÎÂç¿Í¤Î¥­¥â¥Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤­¤ë¿Í¡¢¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯¡¢4ÂåÌÜÂç²¬±ÛÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃåÊª¤È¤Î¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£»þÂå·à¤ÇÃå¤ë¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃåÊª¤È°ã¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥â¥À¥ó¤ÊÃåÊª¤Ï½é¤á¤ÆÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤À¤¤¤¿¡£·Ú¤¯¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«Â­¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅá¡£Åá¤Ïº¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡ÖÃåÊª¤ËËÜÅö¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡£ËÜÅö¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤È20Ç¯¤â¤·¤¿¤é¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤ÈÊ¨¤«¤»¤¿¡£

¡Ö10Âå¡¢20Âå¤Î»þ¤Ï¹ñÁ´ÂÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÃåÊª¤Î±ü¿¼¤µ¤äÅÁ¾µ¤¹¤ë¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂº·É¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤Û¤«¤Ë¡¢¿Î²Ê°¡µ¨»Ò¡¢Âç¹õËàµ¨¡¢ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢»ÞÊÂÀé²Ö¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£