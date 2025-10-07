『ヒロアカ』コラボの“ハイスペックウォッチ”発売へ！ デクや爆豪の個性をデザインした全4種類
腕時計ブランド「ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）」は、11月21日（金）から、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボレーションウォッチを発売。公式サイトでは、10月6日（月）より、予約受付を開始した。
【写真】爆破をイメージ！ 爆豪勝己モデルなど限定モデル一覧
■ソーラー駆動モデルを採用
今回発売されるのは、キャラクターの個性やコスチュームをデザインとカラーリングで表現しながら、ハイスペックなソーラー駆動モデルに凝縮した限定モデル全4種類。
緑谷出久モデルは、デクらしさを感じさせるグリーンを基調にデザイン。サブダイヤルに“黒デク”をモチーフとしたアイコンと力強い爆発エフェクトのSMASH!!をあしらっており、ワン・フォー・オールの継承者としての覚悟を見事に表現した1本に仕上がっている。
また、爆破をイメージしたダイナミックな円盤が目を引く爆豪勝己モデルも用意。ブラックをベースにコスチュームの胸元にあるデザインを大胆に配置したほか、サブダイヤルに手榴弾や爆発エフェクト＆BOOM!!を取り入れ、爆豪らしいエネルギッシュな雰囲気を表現している。
さらに、メタリックシルバーで半冷半燃のクールさを再現した轟焦凍モデルと、グッと引き締まったブルーをベースに赤と黄色のパーツを加えたオールマイトモデルが登場。いずれも、各キャラクターが描かれた専用BOXに入れて提供される。
【写真】爆破をイメージ！ 爆豪勝己モデルなど限定モデル一覧
■ソーラー駆動モデルを採用
今回発売されるのは、キャラクターの個性やコスチュームをデザインとカラーリングで表現しながら、ハイスペックなソーラー駆動モデルに凝縮した限定モデル全4種類。
また、爆破をイメージしたダイナミックな円盤が目を引く爆豪勝己モデルも用意。ブラックをベースにコスチュームの胸元にあるデザインを大胆に配置したほか、サブダイヤルに手榴弾や爆発エフェクト＆BOOM!!を取り入れ、爆豪らしいエネルギッシュな雰囲気を表現している。
さらに、メタリックシルバーで半冷半燃のクールさを再現した轟焦凍モデルと、グッと引き締まったブルーをベースに赤と黄色のパーツを加えたオールマイトモデルが登場。いずれも、各キャラクターが描かれた専用BOXに入れて提供される。