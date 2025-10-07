»£±ÆÃæ¤Î»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñÂ»½ý¤«¤é8Ç¯¡ÄÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Î¤¤¤È¤³¡¢46ºÐÇÐÍ¥¤Î1Ç¯È¾¤Ö¤ê¶á¶·Êó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾ï¤ËÂÎ¤ÎÄË¤ß¤äáã¤ì¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¡×
¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¡¡2017Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤Âç²ø²æ¡Ä¡£46ºÐÇÐÍ¥¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎSNS¹¹¿·¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¡¢XÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Ö¥í¥°¤òÁÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é1Ç¯È¾¿¶¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¿¤À¡¢2Ç¯ÄøÁ°¤«¤é½¸ÃæÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÅù¤ÇÄ¹¤¯Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤â¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À©ºîÅù¤ÎÃå¼ê¡ÄÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÂìÀî±Ñ¼£¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¡¹º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤äáã¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤â¤Ê¤ª¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÌá¤ì¤ëÆü¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¾¯¤·¤Ð¤«¤êÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤¦Á°¤«¤é°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎGACKT(52)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÀèÇÚ¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ËÍ¤â¥á¥é¥á¥é¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈGACKT¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¿Í¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢À¸¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Ñ¼£¤Ï17Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë Season2¡×(BS¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)¤Î»£±ÆÃæ¤ËÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ëÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë(48)¤¬»ö¸ÎÄ¾¸å¤ËÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤â¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò22Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£