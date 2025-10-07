10月7日午前、廿日市市で校外学習をしていた児童ら19人が蜂に刺されたことがわかりました。

国道186号から2キロほど登った場所で、午前10時50分頃、地元の小学校に通う児童15人がハチに刺されたということです。

廿日市市などによると、被害に遭ったのは、廿日市市立友和小学校の6年生15人、教員1人、ボランティア3人の19人です。

児童1人が痛みを訴えて動けなくなり、救急隊員が抱えて下山しました。そのほかの人も病院に搬送されましたが、全員、命に別条はないということです。

児童らは社会科見学で、旧津和野街道の歴史を勉強するフィールドワークで訪れていたということです。

廿日市市教育委員会によると、ガイドが事前に安全確認をした上で入山し、念のため児童にもハチへの注意を呼びかけながら、

ガイドもハチ避けスプレーを持参していたということです。



注意点について、広島市森林公園こんちゅう館の技師内田さんに伺いました。

ススメバチは寒くなる11月末までは活発に動くそうです。

ハチの巣は木の上だけでなく、地面に穴を掘っている場合もあるため、雑木林に入る際は、足元にも注意して下さい。

またハチは、黒色に強く反応するため、服装の色にも注意が必要です。

【2025年10月7日放送】