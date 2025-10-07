任期満了に伴う2026年1月の静岡県裾野市長選に裾野市議の賀茂博美（かもひろみ）さんが立候補することを表明しました。裾野市長選への立候補表明は現職に次いで2人目です。

【写真を見る】「丁寧な市政運営、開かれた市政の実現を目指したい」賀茂博美市議が市長選に出馬表明＝静岡・裾野市

＜賀茂博美 裾野市議＞

「私自身にとって思い描く裾野市の未来構想を実現したいという強い思いを持って、この度、来たる裾野市長選挙に立候補する決意をいたしました」

裾野市議の賀茂博美さん(51)は10月7日に記者会見を開き、2026年1月の市長選に立候補すると表明しました。

裾野市生まれの賀茂さんは2010年に裾野市議に初当選し、議長なども務めました。賀茂さんは、現在の市政運営に市民から疑問や不安の声があるとして、「丁寧な市政運営、開かれた市政の実現を目指したい」などと述べました。

裾野市長選への立候補の表明は現職の村田悠（むらたはるかぜ）市長に次いで2人目です。裾野市長選は2026年1月18日に告示され、25日に投開票が行われます。