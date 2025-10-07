女子児童に対しわいせつな行為をした罪に問われている小学校の元教諭の初公判が開かれ起訴内容を認めました。



「不同意わいせつ」などの罪で起訴されているのは小学校の元教諭(39)です。

元教諭は2025年2月から5月にかけ、勤務する広島市立の小学校で複数の女子児童を無人の教室に誘い込み、

自身の下半身を露出し動画撮影や保存をするなどした疑いです。

広島地裁で開かれた7日の初公判で元教諭は「私がした最低の行為です。すみません」と罪を認めました。

検察側は「被告はタブレット端末などを複数台用い、様々な角度から撮影。複数の女子児童に対してわいせつな行為を行い性欲を満たしていた」と指摘しました。

弁護側は、起訴内容について争わないとしました。

教職員によるわいせつやセクハラは後を絶たず、毎年のように懲戒処分されています。2025年度も、これまでに5件発生しています。

県教委や広島市教委では教職員にチラシを配り、SNSを用いた私的なやり取りや密室での1対1の対応などを禁止行為としてあげ、再発防止を図ります。



■県教委 教職員課 藤井典之課長

「一度事案がおこってしまうと一部の職員の出来事であっても、教職員全体学校教育全体の信用を損なうことになって非常にゆゆしき状況かなとおもっています。

私物のスマートフォンを使っての児童生徒の撮影を禁じる。環境の面で防いでいこうと周知していきたい」



【2025年10月7日放送】