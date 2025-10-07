もし、病気やけがによって突然心臓が止まったり、溺れたりした人がいた場合、応急処置の方法はご存じでしょうか。特にその対象が子どもだった場合、一刻も早い応急処置が必要です。



処置の手順は119番通報した後、心臓マッサージに加え人工呼吸が必要です。しかしその人工呼吸が、コロナ禍を経て感染リスクの懸念によって控えられる傾向にあり、救えたはずの子どもたちの命を失っていた可能性があることがわかりました。子どもたちを救うのは、大人の勇気ある「ひと息」です。もし、子どもが心停止したらどうしますか？





■20代女性(子どもが2か月)「焦ると思います。ちょっと不安です」■30代男性（子どもが10か月）「頭ではわかっているけど、いざその時にできるか自信がない」■30代女性（子どもが10か月）「パニックになっちゃうかなと思うんですけど命に関わることなのでやるしかないと思う」

熊本市東区の熊本赤十字病院。365日、24時間体制で救急対応を行う「最後の砦」です。熊本赤十字病院では、年間約4万5千人、救急の患者を受け入れています。特に病院外で心停止が起きた場合、応急処置がその後の救命に大きな影響を与えます。







熊本赤十字病院で小児科医師として勤務する小原隆史さん。岡山大学でも臨床や研究を行っています。（岡山大学学術研究院医歯薬学域地域救急・災害医療学講座講師）

小原さんが所属する岡山大学の研究チームは、17歳以下の子どもの病院外での心停止3352例について応急処置によるその後の影響を解析しました。



■小原隆史医師

「子どもは窒息や溺水、呼吸が原因で心停止に至るケースが圧倒的に多い。そういった状況であれば呼吸を助けるための人工呼吸が非常に大事」



人工呼吸を含む応急処置が行われていたのは、コロナ禍前は平均33％でしたが、コロナ流行期には約21％に減少。コロナ禍の後も15～16％で推移しています。その結果死亡リスクが高まり、年間約10人の子どもが、本来救えたはずの命を失っていた可能性があることがわかったのです。これについて小原医師は、直接口をつけることが敬遠され、減少傾向にあった人工呼吸がコロナ禍によってより一層避けられる風潮になったとみています。



■小原隆史医師

「人工呼吸はもともと心理的、技術的に難しいとされ、年々実施される割合が減っていました。新型コロナの流行が加わり、感染リスクから一気に控える傾向が強まった」





最近は直接口をつけずに行える人工呼吸用マスクを使った処置も増えつつあります。もしもの時に命を救うために…。正しい人工呼吸法を教えてもらいました。





まず、脈がなく、呼吸をしていないことを確認したらあごを上げ、頭を後ろにそらし、気道を確保します。心臓マッサージでは、赤ちゃんなら指2本、子どもなら片手や両手を使って、胸の深さ3分の1程度を押し、戻します。30回心臓マッサージをしたら、2回息を吹きかけ、胸が膨らんでいることを確認しながら人工呼吸を行います。これを救急隊員が駆けつけるまで繰り返します。





■小原隆史医師

「一般的に心停止から蘇生の開始が1分遅れるごとに7～10％程度その後の生存率に影響を及ぼすとされています。非常に不安だと思いますし、怖いと思いますが、命をつなぐ第一歩としてそういった状況の時に蘇生行為を行っていただけるように意識してほしい」



子どもたちの命を救うのは、あなたの「ひと息」かもしれません。



【スタジオ】

（永島由菜キャスター）

県内では、7月末に菊池市で川遊びをしていた中学生が溺れて亡くなる事故がありました。



（緒方太郎キャスター）

いざという時に、人工呼吸と心臓マッサージを併せて行うことで子どもたちの命を救える可能性が高くなります。また最近はAEDに人工呼吸用マスクが備えられている場合もあるということです。



今回取材した小原医師は、人工呼吸用のマスクを特に保育園や学校などに整備したり、小さな子どもを持つ親への講習をしたりするなどの必要性を訴えています。