ロックバンド「エレファントカシマシ」のドラムス・冨永義之（59）が酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されたことが7日、分かった。同日にバンドのボーカル・宮本浩次（59）のプロジェクト「俺と、友だち」公式サイトを通じて発表された。

同サイトで「10月4日（土）、エレファントカシマシ ドラム 冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました」と報告。

「この事態を重く受け止め、また本人の意向もあり、10月8日（水）に予定しております「俺と、友だち」下北沢SHELTER公演は開催いたしますが、同公演への冨永の出演は控えさせていただきます」と、公演への出演辞退を発表した。

また、「お相手の方には重篤な怪我はないとの報告は受けてはおりますが、大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「また、本公演を楽しみにされていた方々、申し訳ありません。本人は事実を真摯に受け止め反省しております。このようなことが二度とないように気持ちを引き締めて参ります」と伝えた。