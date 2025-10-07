＜大相撲百周年場所＞10月7日◇東京・両国国技館

【映像】イケメン細マッチョ力士（全身）

人気急上昇中の“イケメン細マッチョ力士”の一般人のような驚異の体型に五輪メダリストが「僕より軽い」と驚き。ファンも「俳優さんみたい」などと反応する一幕があった。

7日、両国国技館で「大相撲百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲〜」が開催された。これは日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念して執り行われたもの。平安時代の宮中で行われた相撲節会（すまいのせちえ）に則った「古式大相撲」が30年振りに復活するなど、普段の大相撲では見られない貴重なプログラムの数々を観客は楽しんだ。

このイベントの中で現役力士による一門の誇りを懸けた「一門別選抜団体トーナメント戦」が実施された。同トーナメントには、十両、幕下（2人）、三段目、序二段の5人で構成された、出羽海A・B、伊勢ヶ濱、時津風A・B、二所ノ関A・B、高砂の計8チームが参加した。

出羽海B三段目・山藤、伊勢ヶ濱三段目力士・美という対戦が行われたが、山藤が土俵に上がると客席から大きな歓声が上がり、ABEMAで実況を務めた清野茂樹アナウンサーは「大きな歓声が起こりましたね」とその人気に驚いた。

山藤は身長181.6センチ、体重72.7キロという体格。現役力士中3番目に体重が軽い“イケメン細マッチョ力士”として人気を博し、先日の九月場所では東三段目筆頭という番付で4勝3敗と勝ち越した。来場所の幕下復帰が濃厚とされている。

解説の阿武松親方（大道）が「多分来場所、幕下にいくと思うんですけど、75キロもないんですよ。でもすごく良い相撲を取るので、楽しみですね」と話すと、山藤のスペックを聞いたゲストの2016年リオデジャネイロ五輪男子400メートル個人メドレーで金メダルを獲得した萩野公介は「僕より（体重が）軽い」と驚いたようにコメント。

そんな中で山藤と美の取組が行われると、山藤はスピーディに左に変化し、突き落としで美を仕留めた。一瞬の出来事に館内は再び大きく沸いた。清野アナが「勝ったのもありますけど、阿武松さん、（山藤は）大変な人気ですね」と再び驚くと、阿武松親方は「そうですね。先場所も大活躍で、大きい力士に立ち向かって勝っていたので、すごく人気も出てきています」と話した。

また端正な顔立ちとしても注目を集めている山藤に対しコメント欄には、「ホントにイケメンやな」「俳優さんみたい」などの声が寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）