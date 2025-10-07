ビールや発泡酒などビール類にかかる税金の率が来年、統一されるのを前に、ビールメーカー各社が次々と戦略を打ち出しています。

キリンビール・堀口英樹社長「キリンの“高価格帯・定番ビール”として、育成してまいります」

7日、キリンビールが発表したのはビールの新ブランド「キリングッドエール」。「一番搾り」と「晴れ風」に続く第三の柱に育てると、ビールに注力する姿勢を示しました。

その背景にあるのが、ビールや発泡酒などビール類に掛かる税率の一本化です。

ビールは2020年から段階的に減税されてきましたが、「発泡酒」や「第3のビール」は増税され、来年の10月からは「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の税率が、すべて350ミリリットルあたり54.25円に統一されます。

それぞれの価格差が縮まることで、今後はビールの需要が増えると見込む各社は、それぞれの戦略を打ち出しています。アサヒビールは今年4月から7年ぶりの新ブランドを発売。

サントリーは主力商品である「第3のビール」の「金麦」を、麦芽比率を上げるなどして、来年10月からビールに「格上げ」すると発表しています。