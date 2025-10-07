◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第１日▽国学院大１―０中大（７日・神宮）

国学院大が１−０で中大に先勝。最速１４９キロ左腕・当山渚（４年＝沖縄尚学）が中大に２安打でリーグ戦初完投初完封を成し遂げた。

＊ ＊ ＊

試合後の鳥山泰孝監督（５０）が、同校コーチ時代の教え子で、６日にバイク事故で死去したＯＢの元ロッテ投手・伊藤義弘さん（享年４３）との思い出を語った。

「まだ全然消化しきれていないですけど、必ず定期的に連絡を取って、会っていた人間なので、彼との思い出が色々よみがえってきます」とつらい胸の内を明かした。

伊藤さんが在学していた２００１年から２００４年、竹田利秋監督率いる国学院大は、東都２部リーグに属していた。３年だった２００３年秋には２部で優勝し、１部６位の亜大と１、２部入れ替え戦に臨んだ。伊藤さんは第２戦に先発し、完投勝利を挙げたが、チームは第３戦に敗れ、１部昇格は果たせなかった。

「本当に頑張っていた。なかなかやってもやっても結果が出なかった時代に、一緒になって走って汗かいて、苦楽を共にした、教え子というよりも同志」と悲しみをこらえ、言った。

「本当に苦しい時代を一緒に乗り越えて、そしてステップアップしてきた仲間。きょうのこういう勝利を喜んでくれていたら、うれしいなと思います」と故人をしのんだ。（加藤 弘士）