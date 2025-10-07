サッカー日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）が、今夏の移籍騒動について言及した。

森保ジャパンは７日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内で練習を公開。中村は昨季、フランス１部で１１ゴールを挙げたものの、チームは２部に降格していた。

約４か月ぶりに代表復帰した中村はこの日、取材に応じ「はっきり言って移籍したかったのは事実だけど、いろいろあってチームに残ることになった。そこは腹をくくってやるしかない。去年チームを降格させてしまったは事実だし、責任も感じている。来年１部に上げていけるように頑張りたい」と心境を明かした。

７月から約２か月間、クラブを離脱した時期もあった。「精神的にしんどかった？ それも事実ですね。２か月間はコンディションだったり、精神的なところで浮き沈みもあった。結果残ることになって、今は前向きに捉えている」と説明した。

今季はここまで４試合に出場し、２ゴール２アシストの活躍を見せている。「もちろんレベルの差は、リーグ・アン（１部）とリーグ・ドゥ（２部）は違う。去年から主力でやってきたメンバーは僕と２、３人しか残っていなくて。ほとんどが新しい選手で若い人も多い。セカンドチームから戦ってきた人も多い。そういう意味で、自分たちのチームレベルも正直言ってリーグ・ドゥのレベルなので。そういった中で自分も（チームに）入ってやるのは、正直言って簡単ではない」と語った。

その上で「ランスで中心選手として結果を残し続けて、リーグ・アンに上げるという目標を達成できれば、自然と自分も日本代表の活動に選ばれる。何かしら（結果を）残せるように頑張るのが大事だと思う」と力を込めた。