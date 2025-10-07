MBCでは毎年地域の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちにMBC賞を贈っています。ニューズナウではシリーズで今年の授賞が決まった3つの団体の活動を紹介します。

1回目は鹿屋市の戦跡の案内などを続ける鹿屋市平和学習ガイド・調査員連絡会です。

「一番多かったのは『お母さん』という言葉をモールス信号に託した送信が来ていた。切実になります」

鹿屋市にある串良基地跡の地下壕です。太平洋戦争当時、飛行機との連絡を行う電信室が置かれ特攻隊員の最後の通信を受け取っていました。

地元の子どもたちに語りかけるように話すのは、鹿屋市平和学習ガイド。

10年前、戦後70年の年に、鹿屋市が養成を始めました。

これまでに31人が認定されボランティアで市内の戦争にまつわる遺跡を案内しています。

（鹿屋市平和学習ガイド・調査員連絡会 迫睦子会長）「特攻隊員の人たちから最後に来る『我、戦艦に突入す』最後の通信を受けた場所」

会長の迫睦子さん。ガイド1期生14人のひとり。ガイドたちをつなぐ連絡会を立ち上げたメンバーです。

（鹿屋市平和学習ガイド 迫睦子会長）「ツーという音が消えた時、その若者がなくなった瞬間。親も知らない。家族の誰も知らない。知っているのは、ここで通信を受けた通信兵のみが知っている。通信兵が（特攻隊員の）家族を想像して、涙が止まらなかったと書いている」

鹿屋市には戦時中、3つの飛行場があり、戦争末期には航空機などで体当たり攻撃を行う特攻作戦の拠点になりました。鹿屋基地からは人間爆弾と呼ばれた特攻兵器「桜花」が出撃し、鹿屋と串良で国内最多のあわせて1271人が戦死しました。

今年は、戦後80年。迫さんたちは、終戦記念日の8月15日に戦争の遺構を巡る特別なツアーを開催しました。

（鹿児島市から参加）「知覧にはよく行くが、大隅の特攻は知らなかった」

（鹿屋市から参加）「これから80年、90年、100年。伝えなければいけないことが、いっぱい見つかった」

そして、ガイドたちが力を入れているものが、もうひとつあります。

「空襲が激しかった。田んぼで空襲が来るからと山影に隠れた人が亡くなった」

それは戦争を体験した人たちに話を聞いて、記録を残すことです。

8年前には28人の証言を集めた体験談集をまとめました。活動は続き、いま第3版まで発行しました。

（聞き取りに協力した戦争体験者 藤井イクエさん・95）「感心している。追さんでないとほかの人はしません。今の若い人は戦争を知らない。どうやって伝えていくか難しい」

いま、連絡会で活動しているガイドは13人。迫さんには気になることがあります。

ガイドの平均年齢は発足時は55歳でしたが、現在60歳を超え、戦後生まれの迫さんが最年長になりました。

戦争を体験したガイドはいなくなりました。

戦争体験者とそれを語り継ぐガイド、どちらも高齢化が進む現状に迫さんは危機感を持っています。

（鹿屋市平和学習ガイド 迫睦子会長）「人々の関心が80年経って、関心がまず薄れていくのもある。証言をしてくれる人がどんどん少なくなっている。80年の盛り上がりがあっただけに、先を心配している」

いまも世界では各地で戦争が続いています。戦争の記憶に触れ、平和について見つめ直す。

そのきっかけにしてほしい…。迫さんの思いです。

（鹿屋市平和学習ガイド 迫睦子会長）「歴史を知ることがとても重要、歴史を知ることはこれからを考えること。今に通じるものがいっぱいある。日本は本当に平和なのか。世界は本当に平和なのか。戦跡で考える時を持ってほしい」

戦後80年、戦争の記憶を語り継ぐためガイドの活動は続きます。

・