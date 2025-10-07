7日、長野市のJR長野駅前に恐竜が登場しました。その姿に、多くの人たちが釘付けとなりました。



リポート

「長野駅前に恐竜が登場しました。鋭い眼光と、この鋭い歯が、とてもリアルです」



午後2時すぎ、JR長野駅前に現れたのは、体長2メートルのティラノサウルス。



次の土日に、長野市信州新町で開かれるイベント「恐竜あらわる！化石博物館を救え！」のPRです。恐竜が体操をしたり、レースをしたり…。可愛らしい姿に子どもも大人も釘付けです。





親子「すごく恐竜好きでテレビとかでもよく見るんですけどめちゃくちゃおびえていましたね、こわかったかな？ん～？」女性「懐かしいような童心にかえったいま」信州新町では「1938年」に、県の天然記念物「シンシュウセミクジラ」の化石が発見されました。のちに「信州新町化石博物館」が開館し、「化石の地」として地域活性化を目指しています。信州新町地区新たな魅力創出事業イベント実行委員会笠原 正観 実行委員長「その（信州新町の）良さを発掘しようと思ってこういうイベントを開いていますので、それぞれ見つけてほしいですね」イベントは10月11日と12日に開かれます。