次回10月8日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【10/8 #10 最終回 放送内容】

今回のゲストは前回に続き、日本のダンス界を牽引する“シッキン”こと、s**t kingz（シットキングス）！全員がコレオグラファー（振付師）として活躍するなど、日本のみならず世界のダンスシーンで活躍している彼らから、シッキン的コレオグラフ（振り付け）の要素を学ぶ。

s**t kingzのコレオグラフ4大要素の一つ「ダンスで物語を見せる」というトークを受けて、誰もが知っている童謡を使った振り付けに挑戦することになったMAZZEL。課題曲「おもちゃのチャチャチャ」に挑むのはTAKUTOとRYUKI。そしてHAYATOは、小学校の入学シーンで聞くあの曲で挑むことに。

彼らの挑戦を見て、まだMAZZELの楽曲で振り付けをしたことが無いs**t kingzのkazukiは、いつかMAZZELの振り付けを作る時に取り入れたいポイントを見つけたようで全員で盛り上がる一幕も！

そして番組の趣旨「話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、エンターテイナーとしてさらなる飛躍を目指す」という目標に対し、MAZZEL自身がこれまでの放送を振り返る最終回特別企画も。「怒りのダンス」ともいわれる感情をぶつけるクランプに挑戦したRYUKIは、自身に起こったある異変を明かす。アバンギャルディとプロデューサーのakaneが出演した回で体を張ったキメ顔チャレンジに挑戦したSEITOは、放送を見て知った衝撃の事実を告白！

さらに振り返りトークのみならず、番組を締めくくる「マゼダン」スペシャルダンスメドレーもお届け。メンバー1人ずつ、これまで「マゼダン」を通して学んだ要素や思い出の名シーン（迷シーンを含む）を盛り込みながら振り付けた一夜限りのパフォーマンスは永久保存版！

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中。前回に続き、MAZZELになる前からの8人を知る人物であり、オーディションで踊った「MISSION」を振り付けたs**t kingzのshojiとMAZZELによるスペシャル対談後編をお届け！

「デビュー前と後とで最も変化したMAZZELメンバーは？」という質問では、「パフォーマンス中に色気をまとうようになった」とshojiが絶賛するあるメンバーが明らかに。さらにリーダー・TAKUTOの今のダンスを見てshojiが「グッとくる」と語り、思わずメンバー全員がうるっとするような温かな理由が明かされるシーンも。

ダンスを通して繋がっている彼らだからこそ語り合えるMAZZEL×shojiのスペシャル対談は、Hulu特別版限定。また、MAZZEL自身が選ぶ「マゼダン」名シーンもたっぷりとお届け！

≪番組プロデューサーより≫

10回に渡ってお送りした「マゼダン」、ご視聴いただきありがとうございました。

限られた放送回数ではありましたが、「面白かった」「楽しかった」など、視聴者のみなさんからポジティブな反響をいただき嬉しい限りです。

「マゼダン」は、ゲストとして来てくださった世界で活躍するダンサーの方々の温かい協力はもちろん、MAZZELのバラエティー適応力、ダンス能力、そして彼らの優しさに支えられました。ご意見番の芸人さんたちが揃って「MAZZELいいなぁ！」とノリの良さを評価し、どのゲストダンサーも「すごい！」と驚くほど、果敢に色んなダンスに挑戦してくれました。また、収録を始める時と終わる時には、毎回温かな拍手が現場で自然と沸き起こるので、その現象を不思議に思っていたのですが、よくよく見るとこの拍手はMAZZELの皆さんがゲストやスタッフに対し、労いや感謝の気持ちを込めて率先して送ってくれているもので、そのおかげで現場が良い空気感に包まれていたことに気づいた時の感動は今でも忘れられません。

とにかく笑いとダンス熱と優しさに溢れた収録だったので、現場は、出演者はもちろん、スタッフも毎回汗だくになるほどの熱気（口笛なるおさんの言葉を借りると「アマゾンぐらい」の暑さ）に包まれていましたが、そんな「マゼダン」熱が一人でも多くの方に伝わっていたら嬉しいです。

ダンスは、スキルの上手・下手に関わらず、とにかく踊り手の楽しむ気持ちが重要なんだと私自身この番組を通して学びました。視聴者の皆さんがこれからもダンスの持つ不思議で、素晴らしい力を日常生活に取り入れ、楽しく過ごしていただけたらと願っています。

そして…願わくばまた「マゼダン」キッカケでみなさんにお会いできれば幸いです。

