移籍志願の末に仏2部残留…中村敬斗がW杯イヤーに決意「今は前向きになれている」
今年6月以来の日本代表復帰となったMF中村敬斗(スタッド・ランス)が7日の練習後、報道陣の取材に応じ、リーグ・ドゥ(フランス2部)で過ごすW杯イヤーに向けて「はっきり言って移籍したかったのは事実だけど、いろいろあってチームに残ることになったので腹をくくってやるしかない。W杯イヤーですし、今年1年リーグ・ドゥでやることになったので本気で。昨年リーグ降格をさせてしまったのは事実で、責任も感じているので、1部に上げられるように頑張りたい」と決意を語った。
中村は今夏、リーグ・ドゥに降格したスタッド・ランスからの移籍を望んでいたが、クラブ側が移籍交渉に応じず、ステップアップ移籍が実現しなかった。移籍期間中には約2か月にわたってチーム活動から離れ、プレシーズンの日本ツアーも不参加。チーム合流はシーズン開幕後の9月中旬にまでもつれ込み、サポーターの間からも心配の声が上がっていた。
それでも中村はこの日の取材対応で「コンディションだったり、精神的な浮き沈みはあったけど、結果残ることになってやることになって今は前向きになれている」と現在の心境を明かし、「2か月間くらいチームを離れていたので、久々にチームに戻って、ランスのみんなと練習した時はめっちゃ楽しく感じたし、試合をしていても毎試合楽しくやれているので、なんかいいなと思っています」と気丈に振る舞った。
チーム活動から離れている期間も「やれることはやっていたし、難しい時間だったのは事実だけど、いつ戻ってもいいように準備はしていた」と中村。その言葉どおり、9月21日のリーグ・ドゥ復帰戦(第6節サンテティエンヌ戦)からハイパフォーマンスを発揮し、さっそくアシストを記録すると、続く第7節クレルモン戦ではさっそく今季初ゴールも記録し、ここまで4試合で2ゴール2アシストと明らかな違いを見せている。
そうしたなか、中村は「リーグ・ドゥでやる以上は周りのレベルの違いは毎試合見せないといけないと感じている。ただプレッシャーに感じすぎずに自分らしいプレーを見せられれば」と自然体で試合に向き合っている様子。W杯イヤーに向けても「ランスで中心選手として結果を残し続けて、リーグ・アンに上げるという目標を達成できれば必然的に自分の活躍も必須になる。代表では毎回の活躍で何かの爪痕を残せるように頑張りたい」と静かに決意を語った。
所属クラブと代表のサイクルがようやく回り始めて迎えた待望の代表活動。パラグアイ、ブラジルという南米の強豪2連戦に向けて「パラグアイとブラジルというかなり良い相手、W杯に出る相手と戦えるのはプラスだし、自分がそういう良い相手にどれだけいいプレーができるかも気になる。チームの勝利も大事だと思うので楽しみ」と目を輝かせながら活躍を誓った。
(取材・文 竹内達也)
