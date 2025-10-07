日本サッカー協会が影山雅永技術委員長の契約解除を発表…機内で児童ポルノ閲覧、フランスで逮捕か
日本サッカー協会(JFA)は7日、影山雅永技術委員長の契約解除を発表した。なお、契約解除の理由などは公表されておらず、同日の19時よりJFAハウスにて記者会見が行われる予定となっている。
フランスの日刊紙『ル・パリジャン』によると、影山氏はパリ行きの機内で児童ポルノを閲覧し、客室乗務員に通報されて逮捕。パリ近郊のボビニー裁判所で6日、執行猶予付きの懲役18カ月の判決を受けたという。
影山氏は現役時代は市原や浦和、仙台でプレー。現役引退後は日本代表テクニカルスタッフやマカオ代表監督、岡山監督、U-20日本代表監督などを歴任し、24年4月から技術委員長を務めていた。
