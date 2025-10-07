Snow Manが11月5日にリリースする5thアルバム『音故知新』より、リード曲「TRUE LOVE」を配信リリース。あわせて、同楽曲のMVが公開された。

同楽曲は、アルバム1曲目を飾る華やかさと明るさを感じる王道JPOP。溢れ出る大切な人への感謝の気持ちを〈愛しさまだ止まらない〉と表現している歌詞には、デビューからの5年間を共に歩んできた軌跡と、今後もリスナーに寄り添って過ごしていきたいというメッセージが込められている。

MVは“ロマンチックシアター”をテーマに、メンバー9人で作り上げる舞台が描かれる。冒頭の笑顔で語りかけるように歌い繋ぐ展開は、楽曲の持つ愛に溢れた世界観とマッチしており、手作り感のあるセットや小道具からも温かみのあるメッセージが伝わってくる仕上がりだ。また、名作映画のワンシーンをイメージさせる場面では、ラブストーリーの登場人物になりきったメンバーの姿が映し出される。

（文＝リアルサウンド編集部）