¡¡¾®ÎÓ·°¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢µÜºêÈþ»Ò¡¢¥Ô¥¨ー¥ëÂí¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÚ²¼Çþ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬10·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÉñÂæ°§»¢¤Î·à¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡ÙSP¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬9·î14Æü¤Ë³«ºÅ¡¡cero¡ß¥¹¥«ー¥È ß·ÉôÅÏ¤é¤Ë¤è¤ëDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¿¥Ã¥°¡¦ÌÚ²¼Çþ¡Ê´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Èº¡¸µÏÂÄÅÌé¡Ê¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡Ë¡¢¡Ø±Ç²èÂç¹¥¤¥Ý¥ó¥Ý¤µ¤ó¡Ù¡Ø²Æ¤Ø¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¤Î½Ð¸ý¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦CLAP¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£
¡¡ÆÈË¼¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ´üÄ¨Ìò¼ü¤ÎÏ·¿Í¡£¡Ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤°ìÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÁà¤ë¥Û¥¦¥»¥ó¥«¤À¤Ã¤¿¡£¡È²ñÏÃ¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ï·¿Í¤Ï¼«¿È¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»Ï¤á¤ë¡£»à¤Ë¤«¤±¤Î¥ä¥¯¥¶¤¬µ¯¤³¤¹ÂçµÕÅ¾¤È¤Ï¡£
¡¡W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓ·°¤ÈËÜºî¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¸ÍÄÍ½ãµ®¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË¡¦°¤µ×ÄÅ¼Â¤Î²áµî¤È¸½ºß¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢°¤µ×ÄÅ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡¦±ÊÅÄÆáÆàÌò¤ÇËþÅç¤Ò¤«¤ê¤ÈµÜºêÈþ»Ò¡¢¥Û¥¦¥»¥ó¥«Ìò¤Ç¥Ô¥¨ー¥ëÂí¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¥í¥ó¥°PV¡Ã2025Ç¯10·î10Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë