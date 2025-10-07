TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』劇中アーティスト JELEE、「億万☆Choooo者！」配信＆コラボPV公開

TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』（TOKYO MXほか）の劇中アーティスト JELEEが、新曲「億万☆Choooo者！」をデジタルリリースする。あわせて、同楽曲使用のコラボPVが10月17日18時に、週刊少年マガジン公式YouTubeチャンネルとJELEEの公式YouTubeチャンネルにて公開される。

同楽曲は、週刊少年マガジン連載中の『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』のイメージソングの楽曲だ。あわせて公開されたジャケット写真は、同作品の作者 ヒロユキによる描き下ろしとなっている。同ジャケット写真では、JELEEと作中キャラクターが車に乗り込み、作品の世界観と楽曲の疾走感がリンクしたビジュアルとなっている。

さらに、12月3日リリースの2ndミニアルバム『JELEE BAG』の、店舗特典の絵柄が公開となった。

なお、JELEEは10月19日に渋谷区立宮下公園（芝生広場）にて開催される『渋谷音楽祭×夜のクラゲは泳げないin渋谷区立宮下公園』に出演予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）