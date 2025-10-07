米津玄師、「IRIS OUT」にのせた劇場版『チェンソーマン レゼ篇』オープニングムービー公開
現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、主題歌 米津玄師「IRIS OUT」にのせたオープニングムービーが公開された。
本映像では主題歌 米津玄師「IRIS OUT」にのせて、デンジたちのコミカルで愛おしい日常と、予測不能な狂乱への始まりが鮮やかに描かれている。本編からのカットアウトとなる映像でSNSでも話題となった。
映像の内容は、デンジ、アキ、パワーの出勤までの様子を切り取ったシーンから幕を開ける。デンジたち早川家の騒がしい朝支度とは対照的に、丁寧な朝を過ごすマキマの姿とのコントラストが、「IRIS OUT」に合わせて、どこかシュールで微笑ましく描かれる。本作のメインキャラクターとなる“レゼ”が、カフェ二道でバイトをしている何気ない風景も映し出され、本作で初めて描かれるレゼの姿に期待感が高まっていく。また、主題歌 米津玄師「IRIS OUT」のビートに合わせて、愛らしいポチタが軽やかにステップを踏む姿や、デンジたちが踊っているシーンも必見のオープニング映像となっている。
また、10月1日には米津玄師が「チェンソーマン」のファンアートとして「天使の悪魔」を描き下ろしSNSに投稿したことで国内外から大きな反響が届いた。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師「IRIS OUT」、エンディングテーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」は現在配信中。米津玄師のダブルA面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」は、初回限定となる「IRIS OUT盤」、「JANE DOE盤」、「通常盤」の全3形態で9月24日（水）にリリースされた。
◾️劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
2025年9月19日（金）全国公開
◆STORY
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく…。
◆STAFF
原作 藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）
監督 𠮷原達矢
脚本 瀬古浩司
キャラクターデザイン 杉山和隆
副監督 中園真登
サブキャラクターデザイン 山粼爽太 駿
メインアニメーター 庄一
アクションディレクター 重次創太
悪魔デザイン 松浦力 押山清高
衣装デザイン 山本彩
美術監督 竹田悠介
色彩設計 中野尚美
カラースクリプト りく
3DCGディレクター 渡辺大貴 玉井真広
撮影監督 伊藤哲平
編集 吉武将人
音響監督 名倉靖
音楽 牛尾憲輔
配給 東宝
制作 MAPPA
主題歌 米津玄師 「IRIS OUT」（Sony Music Labels Inc.）
◆CAST
デンジ 戸谷菊之介
ポチタ 井澤詩織
マキマ 楠木ともり
早川アキ 坂田将吾
パワー ファイルーズあい
東山コベニ 高橋花林
ビーム 花江夏樹
暴力の魔人 内田夕夜
天使の悪魔 内田真礼
岸辺 津田健次郎
副隊長 高橋英則
野茂 赤羽根健治
謎の男 乃村健次
台風の悪魔 喜多村英梨
レゼ 上田麗奈
◆WEB
劇場版公式サイト https://chainsawman.dog/movie_reze/
TV版公式サイト https://chainsawman.dog/tvseries/
公式X：@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR
◆原作情報
第二部「少年ジャンプ＋」にて連載中！コミックス1〜21巻発売中！
◆TVアニメ情報
・Blu-ray&DVD全4巻 発売中！
・Prime Video他配信サイトにて配信中！
※配信情報の詳細は公式サイトをご覧ください。
