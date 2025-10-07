吉本興業所属のパフォーマー・ウエスPが、アーティストデビュー曲となるデジタルシングル「Hey Yo Tokyo !」を10月8日（水）午前0時より配信スタートすることが明らかになった。楽曲配信にあわせミュージックビデオも同時公開される。

ウエスＰは、身体能力を活かした“進化型テーブルクロス引き“や、エキサイティングなパフォーマンスで世界を魅了し続ける国際的パフォーマー。これらのパフォーマンスに関連する8個のギネス世界記録を保持している。

デビュー曲となる本作「Hey Yo Tokyo !」は、東京の地名をリズミカルに織り込んだキャッチ―な歌詞と、東京のエネルギーと魅力をクールに発信し、ラップ、ボーカル、ボイスが融合したグルーヴ感あふれるダンスミュージックとなった。

さらに、本作では豪華アーティスト達とのコラボが実現。ラップ担当にGAKU-MC、ボーカル担当にはCANDY TUNEから立花琴未と宮野静、さらにMANA・KANA(from OKAME and ex.CHAI) がラップで参加し、ボイス担当は人気声優の深町寿成がつとめる。

また、MVではウエスP本人が出演し、歌詞に登場する東京の各スポットでロケを敢行。彼ならではのユニークな表現が 随所に散りばめられた映像作品となった。さらに歌詞の表示も含まれており、映像を観ながら楽曲を覚えやすく、中毒性の高い“歌えるMV“として完成度の高い作品に仕上がっているという。

この力作の発表にあたり、ウエスPとコラボアーティスト達からのコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■ウエスP 本人コメント

いつも夜な夜な1人で動画を撮影してきた自分が、

今回の企画で色々なアーティストに協力してもらえて嬉しいです！

◆ ◆ ◆

■GAKU-MC / Rap担当 コメント

国境を軽やかに飛び越え、世界に笑いとハッピーを届けるウエスPくん。 その姿に勇気をもらい、そしてこれまで数え切れないほどの爆笑をいただいて きたひとりとして、今回音楽でご一緒できることをとても誇らしく思います。 この作品をきっかけに、ウエスPくんを、そして僕らの住む東京をもっと好きに なってくれる人が増えることを願っています。

◆ ◆ ◆

■立花琴未、宮野静（CANDY TUNE）/ Vocal担当 コメント

今回のコラボレーションは、CANDY TUNEでは歌わない歌い方でCANDY TUNEで初めてくらいのチャ レンジでした。盛り上がる曲だと思うんですけど、私たちのパートは大人な感じで歌ってて、これ絶対気持ち いいじゃん、って二人で話してました。お互い、順番にレコーディングしたんですけど、お互い褒めあって。しか もすごく頭に残るんですよこの曲、すぐ覚えられたし。

二人の歌声がきれいにマッチしていて、私たちが歌っているところを見つけていただけたらなと思います。 今回、私たちとしても初めての挑戦、違う方といっしょに楽曲制作させていただくのも初めてで、 緊張しながらのレコーディングだったんですけど、超楽しいし、日本の文化がこの1曲でしっかりわかると思う ので、一緒に聴いて、MVも見ながら楽しんでいただけたらなと思います。

MVも歌詞通りだから、海外の方とかも「ここが中目黒か！」みたいに楽しめると思います。 この曲で、いっしょに盛り上がってくれたらうれしいなと思います。

◆ ◆ ◆

■MANA・KANA(from OKAME and ex.CHAI) / Rap担当 コメント

世界的コメディアンのウエスPさんの曲って聞いただけでまずおもろいけど、曲もおもろかった♡ 参加できてうれし〜ありがとテンキュ！聴いてみて、笑ってみて♡

◆ ◆ ◆

■深町寿成 / Voice 担当 コメント

まさか世界のウエスPさんの手掛ける楽曲に自身が参加させていただける なんて夢にも思わず…！

さらにこの豪華なメンバーの中に自分の名前が並んでいることもまだ 実感が湧かないぐらい不思議な気持ちです。

楽曲はお洒落&キャッチーで、バズること間違いなしなので是非万人に 聴いていただきたいです。

そして僕はこの楽曲に参加する前よりもちょっとだけ駅の名前に 詳しくなりました。

◆ ◆ ◆

■「Hey Yo Tokyo !」

2025年10月8日（水）配信スタート

https://lnk.to/wesp_heyyotokyo 【アーティスト名】 ウエスP feat. GAKU-MC/立花琴未＆宮野静 from CANDY TUNE/MANAKANA/深町寿成

【作詞】 小松一也、GAKU-MC

【作曲・編曲】 小松一也

【発売元】 よしもとミュージック MV公開サイト https://www.youtube.com/channel/UCwZLcMq51R2rDvRsSyZau6Q

※10月8日（水）午前0時に更新されます