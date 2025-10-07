ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é±ÇÁüºîÉÊ¡õÁ´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹
ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬¡¢Á´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¡ã¤¹¤¦¤©¡Á¤à¡ª¡ª¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ò11·î26Æü¤ËÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTwo for the show ¡Á¤¹¤¦¤©¡Á¤à¡ª¡ª¥Ä¥¢¡¼ 2025¡Á¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë Á´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø¤¹¤¦¤©¡Á¤à¡ª¡ª¡Ù2025¡×¤ÎÁ´63¸ø±é¤ÎÃæ¤«¤é¤«¤é¸·Áª¤Ë¸·Áª¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯Á´17¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤È¸À¤¨¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¡£´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ÆÃÍ¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¡¢¤½¤·¤ÆÃÝ¸¶¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÈ¿±þ¤ä´¿À¼¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þÈ¯Çä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØLIVE AT Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë 2025.05.18¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ØLIVE AT ÉðÆ»´Û 2018.12.22¡Ù°ÊÍè¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡£2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìÅÙ¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤«¤é5Ç¯¤Î¤È¤¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¡ãÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë LIVE IN OSAKA JO HALL¡ÁRetry¡Á¡ä¡Ê2025Ç¯5·î18Æü³«ºÅ¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Á´33¶Ê¤ò¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´°Á´¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªºîÉÊ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤Î¡ÖÀ¸¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¡¢¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö´ØÏ¢ºîÉÊ£²¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡ØTwo for the show ¡Á¤¹¤¦¤©¡Á¤à¡ª¡ª¥Ä¥¢¡¼ 2025¡Á¡Ù¤ÎCD¤È¡ØLIVE AT Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë 2025.05.18¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ú¤¹ ¡Èwarm¡É ¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Û¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØTwo for the show ¡Á¤¹¤¦¤©¡Á¤à¡ª¡ª¥Ä¥¢¡¼ 2025¡Á¡Ù
2025Ç¯11·î26ÆüÈ¯Çä
CD¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A018994/VICL-66105.html
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66105.html
¥¢¥Ê¥í¥°¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A018994/VIJL-60397.html
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60397.html
¡ãCD¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1. Æ¨¤¬¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦
2. ÄØ¤Î²Ö¤Ï¾°ÀÖ¤¤
3. ·îÌÀ¤«¤ê
4. ¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼
5. ¤Ð¤«¤ä¤í¡£
6. ¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼
7. ¡Á¤Õ¤È¸«¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÀ¾¤Î¶õ¡¡»¤¤ê½ý¤¸¤ß¤¿ÀÖ¤¤¶õ¡Á
8. Åß¤ÎÀ±
9. ¤Ü¤¯¤é¤·¤¯
10. ¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é
11. ·îÌë¤ò¤¿¤¬¤ä¤»
12. ¸«»öÅªÃæ¡ª¡ªÍ½´¶ÅªÃæ¡ª¡ª
13. s.o.s.
14. Forever Young
15. ¤Ê¤é¤Ð¡¢Í§¤è
16. ²¶¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿Î¹¤Ë½Ð¤¿
17. Îã¤¨¤Ð¥Ò¥í¡¢¤ªÁ°¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë
¡ã¥¢¥Ê¥í¥°È×¼ýÏ¿¶Ê¡ä
DISC1AÌÌ¡§
1.Æ¨¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦
2.ÄØ¤Î²Ö¤Ï¾°ÀÖ¤¤
3.·îÌÀ¤«¤ê
4.¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼
5.¤Ð¤«¤ä¤í¡£
DISC1BÌÌ¡§
6.¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼
7.¡Á¤Õ¤È¸«¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÀ¾¤Î¶õ¡¡»¤¤ê½ý¤¸¤ß¤¿ÀÖ¤¤¶õ¡Á
8.Åß¤ÎÀ±
9.¤Ü¤¯¤é¤·¤¯
10.¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é
DISC2AÌÌ¡§
1.·îÌë¤ò¤¿¤¬¤ä¤»
2.¸«»öÅªÃæ¡ª¡ªÍ½´¶ÅªÃæ¡ª¡ª
3.s.o.s
4.Forever Young
DISC2BÌÌ¡§
5.¤Ê¤é¤Ð¡¢Í§¤è
6.²¶¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤¿Î¹¤Ë½Ð¤¿
7.Îã¤¨¤Ð¥Ò¥í¡¢¤ªÁ°¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë
¢£¡ØLIVE AT Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë 2025.05.18¡Ù
2025Ç¯11·î26ÆüÈ¯Çä
DVD¡§7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A018994/VIBL-1208.html
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1208.html
Blu-ray¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A018994/VIXL-507.html
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-507.html
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1.¤ª¡¼¤¤!¤ª¡¼¤¤!!
2.LIVE IN ÏÂ²Î»³
3.¥«¥â¥á
4.Æ¨¤¬¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦
5.·îÌÀ¤«¤ê
6.ÄØ¤Î²Ö¤Ï¾°ÀÖ¤¤
7.ÀõÁð¥¥Ã¥É
8.¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼
9.¡Á¤Õ¤È¸«¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÀ¾¤Î¶õ »¤¤ê½ý¤¸¤ß¤¿ÀÖ¤¤¶õ¡Á
10.Åß¤ÎÀ±
11.¤è¡¼¡¢¤½¤³¤Î¼ã¤¤¤Î
12.¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼
13.¤Ü¤¯¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¤¡ÁOne for the show¡Á
14.It¡Çs my life
15.Á´¤Æ¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÄË¤ß¤À¤í¤¦¡©
16.¤¢¡£¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ï¤¢¤ë¤µ
17.¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ý¡¼¥°¥¹¤«¤±¤Æ¤¯¤ì
18.Amazing Grace
19.¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é
20.¤Ü¤¯¤é¤·¤¯
21.¤¸¤å¤¦¤¸¤«
22.¥ê¥ç¥¦¥¸
23.¥«¥¦¥ó¥È10
24.·îÌë¤ò¤¿¤¬¤ä¤»
25.Forever Young
26.Ó·²Î¡ÊÏ¯ÆÉ¡Ë
27.²¶¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Á¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Ö¡Á
28.¸Ø¤ì¤è¡¢¸Ê¤ò¡£
29.¤ß¤ó¤Ê¡Á¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«!
30.¸«»öÅªÃæ!!Í½´¶ÅªÃæ!!
31.¤°¤ë¤°¤ë
32.¥É¥µ²ó¤ê¿ô¤¨²Î
33.¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤
¢§VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ
DVD¥»¥Ã¥È¡ÊDVD¡ÜCD¡Ü¤¹ ¡Èwarm¡É ¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ë²Á³Ê¡§13,000±ß
https://victor-store.jp/item/104791
BD¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡ÊBlu-ray¡ÜCD¡Ü¤¹ ¡Èwarm¡É ¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ë¡§13,500±ß
https://victor-store.jp/item/104789
¢£¡ãÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¡ÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼ ¡ÈOne for the show 2025¡É¡ä
2025/12/1(·î) ÀéÍÕ¸© ANGA 18:30/19:00
2025/12/2(²Ð) ÅìµþÅÔ duo MUSIC EXCHANGE 18:30/19:00
2025/12/4(ÌÚ) ÂçºåÉÜ ¤Ê¤ó¤ÐHatch 18:00/19:00
2025/12/6(ÅÚ) ¹áÀî¸© ¹â¾¾festhalle 18:30/19:00
2025/12/8(·î) °¦ÃÎ¸© ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë 18:00/19:00
2025/12/10(¿å) ¿ÀÆàÀî¸© KT Zepp Yokohama 18:00/19:00
2025/12/11(ÌÚ) ¿·³ã¸© ¿·³ãLOTS 18:30/19:00
2025/12/16(²Ð) ËÌ³¤Æ» cube garden 18:00/18:30
2025/12/17(¿å) µÜ¾ë¸© ÀçÂæRensa 18:30/19:00
2025/12/19(¶â) Ê¡Åç¸© Ê¡ÅçOut Line 18:30/19:00
2025/12/23(²Ð) ¹Åç¸© ¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í 18:30/19:00
2025/12/24(¿å) Ê¡²¬¸© DRUM LOGOS 18:30/19:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡¢À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë¢¨¸ø±é¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¸ø±é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎºÂÀÊ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.office-augusta.com/pistol/tour_2025_one_for_the_show_2025.html
