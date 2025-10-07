　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高や円安が好感され、前日比6円高の4万7950円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、米AMDの急伸などが電線株の刺激材料となったフジクラ <5803> [東証Ｐ]、米半導体株高追い風に売買代金も注目されたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、米エリオットが持ち合い先企業に株取得打診と伝わった住友不動産 <8830> [東証Ｐ]など。そのほか、芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4204> 積水化　　　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器

<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器

<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業

