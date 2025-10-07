Àä¹¥Ä´¤ÎÄ¹Í§¤¬Á¯¤ä¤«¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤òÈäÏª¡¡Ì¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤á¤ë¤ï¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï7Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É2ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢¾·½¸Á´26Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢GK¿Ø3¿Í¤ÈÄ¹Í§¡¢Ã«¸ý¡¢°ÂÆ£¡¢Æ²°Â¡¢ÅÄÃæ¡¢ÃæÂ¼¡¢ÀÆÆ£¡¢Ë¾·î¡¢Æ£ÅÄ¡¢ÁêÇÏ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¸å¤Î3ÂÐ2¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Àä¹¥Ä´¤ÎÄ¹Í§¤¬¥Ò¡¼¥ë¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤Î¸Ô¤òÄÌ¤¹¥Ñ¥¹¤òÈäÏª¡£Ä¹Í§¤Ï¡Ö¤É¤¦Ì¾ÇÈ¤µ¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ì¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¤ÏÊÖ¤¹Åá¤Ç¡Ö·ÉÅÍ¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤¤¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤á¤ë¤ï¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£2¿Í¤Î·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£