『チェンソーマン レゼ篇』米津玄師「IRIS OUT」にのせたオープニング映像解禁！ 興収45億突破
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、米津玄師が歌う主題歌「IRIS OUT」にのせたオープニング映像が解禁された。
【動画】中毒性ありすぎ！ 『チェンソーマン レゼ篇』オープニングムービー
シリーズ累計発行部数3100万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
本作は、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
9月19日より日本公開された本作は、9月24日からアジア各国での上映も開始。日本を皮切りに100以上の国と地域で公開されることが決定し、世界中で盛り上がりを見せている。週末観客動員ランキングは3週連続1位を獲得（10／3〜10／5興行通信社調べ）、公開から18日間（9／19〜10／6）で観客動員296万人、興行収入45億円を突破した。
このたび、本作のオープニング映像が解禁。公開当初から早くも「中毒性ヤバい」「何回でも観たい」「神すぎて鳥肌！」「踊るポチタ可愛い」とSNSでも大きな話題を呼んでいる本映像では、米津玄師による主題歌「IRIS OUT」にのせて、デンジたちのコミカルで愛おしい日常と、予測不能な狂乱への始まりが鮮やかに描かれている。
解禁されたオープニング映像では、デンジ、アキ、パワーの出勤までの様子を切り取ったシーンから幕を開ける。デンジたち早川家の騒がしい朝支度とは対照的に、丁寧な朝を過ごすマキマの姿とのコントラストが、楽曲に合わせて、どこかシュールで微笑ましく描かれる。本作のメインキャラクターとなる“レゼ”が、カフェ二道でバイトをしている何気ない風景も映し出され、本作で初めて描かれるレゼの姿に、期待感が高まる。
主題歌「IRIS OUT」は、週間ランキングで2週連続首位、ストーリミングや週間ポイント数にて”歴代最高”記録を樹立するという快挙を達成している。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
