三田寛子、愛車とおでこをぶつけてしょんぼり「二万回以上出し入れしてるのに何故に？」 カッコいい車も披露
女優・三田寛子が、7日にインスタグラムを更新。愛車を不注意でぶつけてしまったことなどを明かし、反響が集まっている。
【写真】三田寛子、カッコいい車の写真を披露（ほか2枚）
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
今回の投稿では「秋の昼下がり 自宅に到着し駐車時に気を抜いてぶつけてしまった 二万回以上出し入れしてるのに何故に？と家族に叱られた」とつづり、車内で撮影した自撮りやぶつけた愛車の代わりと思われる車を公開。
さらに投稿内では「落ち込んで家にこもってうつむいてばかりいたら イタッ！ 開いていた扉に気づかずおでこをぶつけてしまった」と、おでこまでぶつけて踏んだり蹴ったりだったことも明かしている。
コメント欄にはファンから「大怪我しなくて良かった」「まぁ大丈夫ですか？お気をつけて」「痛々しい お大事になさって下さいね」などの声が寄せられていた。
引用：「三田寛子」インスタグラム（＠mita.hiroko_official）
【写真】三田寛子、カッコいい車の写真を披露（ほか2枚）
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
今回の投稿では「秋の昼下がり 自宅に到着し駐車時に気を抜いてぶつけてしまった 二万回以上出し入れしてるのに何故に？と家族に叱られた」とつづり、車内で撮影した自撮りやぶつけた愛車の代わりと思われる車を公開。
コメント欄にはファンから「大怪我しなくて良かった」「まぁ大丈夫ですか？お気をつけて」「痛々しい お大事になさって下さいね」などの声が寄せられていた。
引用：「三田寛子」インスタグラム（＠mita.hiroko_official）