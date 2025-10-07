Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

スマートフォンや家電製品など、幅広いジャンルの製品を手掛けるシャオミも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

4K・144Hz対応でゲームにも便利な「Xiaomi TV S Mini」

地上波放送用のチューナーを搭載しない「チューナーレスTV」は、ネット放送の視聴に特化した代わりに価格を抑えたことで、近年の若い世代を中心に人気を集めています。シャオミの65インチ製品「Xiaomi TV S Mini LED 65 2025」が、約1万円オフの98,820円（税込）で販売中です。

トレンドの量子ドット Mini LEDを採用し、ピーク表示輝度1200nitsと高い輝度を確保。ダイナミックコントラスト比は12000000:1と、明暗差の際立つ表示にも強いのが特徴です。最大解像度は4Kで、リフレッシュレートは4K時最大144Hzと、最新のゲーム機やゲーミングPCを接続してのなめらかなゲーム画面表示にも対応できます。

DCI-P3カバー率94%の広色域に加え、4つのドライバーを搭載した高品質スピーカーシステムなども搭載。OSはGoogle TVで、Googleアシスタントによる音声操作にも対応します。

Xiaomi テレビ 量子ドット mini LED 65V型 4K 144Hz Google TV 液晶 スマートテレビ ネット動画対応 VRR ゲームモード Dolby Audio MEMC HDMI2.1対応 音声検索 Xiaomi S mini 2025シリーズ 地上波受信なし xiaomi(シャオミ) \109,800 （2025/10/07 19:52時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ほかにも、シャオミのスマートバンドやスマートフォン、曲面ゲーミングディスプレーなどがセール価格となっています。この機会にハイコスパなガジェット・周辺機器をそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

