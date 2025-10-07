伊織いおが9月29日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）に登場。アザーカット5枚が公開された。

伊織いお「週刊プレイボーイ」

伊織いおは、「Jカップの“超2次元ボディ”」と呼ばれている抜群のスタイルを誇り、特にウエスト55センチという驚異的なプロポーションで多くのファンを魅了。直近では最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』が発売中で、イベントやメディアを通じてさらに注目を集めている。

雑誌グラビアやSNSでの活動も積極的に行っており、毒舌キャラと圧倒的なバストで幅広い支持を獲得。今後はグラビアの枠を超え、マルチな活躍が期待されている。

伊織いお コメント

◆週刊プレイボーイ掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！早く戻ってくることができて本当にうれしいです。

今回の撮影は春過ぎごろに行っていたのですが、なかなか掲載されなかったので衣装が過激でお蔵入りになっちゃったのかなと少し心配にもなったんですが、無事に掲載されてよかったです！（笑）

◆今回の衣装の中でお気に入りの衣装はありますか？

お気に入りの衣装は、、皆さんの中でも人気かなと思う黒の紐？水着です！

これは現場で見た時にすごいデザインすぎて着こなせるかかなり不安だったのですが似合っちゃいました（笑）

似合ってますよね？（笑）

現場でもスタッフさんと「HOT LIMITの衣装みたいだね！」と盛り上がりました（笑）

とにかく今まで全く着たことないタイプの水着だったのですごく新鮮でした！

◆DVD発売イベントも大盛況だったそうですね。

ありがとうございます！DVDを出すのはすごく久しぶりだったので不安もありましたが、皆さんすごく喜んでくれてうれしかったです。

中には緊張するけど今回初めて行ってみるよという方もいらしてとても感動しました、、！

実はこのDVDの撮影中も応援してくださっている方から「DVDはもう出さないの？」と反応をいただいていたりしたので内心「絶賛撮影中なのに！」とみなさんに早く伝えたくなるような事件ありました！

◆最後に一言願いします。

はい！あらためまして伊織いおと申します。今回早く週プレさんに戻ってくることができたのは比喩ではなく本当に前回の掲載を皆さんがたくさん応援してくださったからです。ありがとうございます！

次も貪欲に早く戻ってきたい、、！という思いで頑張りますのでよろしくお願いします！

©集英社/唐木 貴央

