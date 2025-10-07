日本サッカー協会（ＪＦＡ）は７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表した。Ｕ―２０Ｗ杯視察に向かった際のパリ行きの機内で児童ポルノ閲覧の疑いで当局に拘束され、その後有罪判決を受けた。協会は緊急会見を行ったが、罪状や本人の認否などについて「プライバシーの保護」として、詳細を明らかにしなかった。

＊ ＊ ＊

技術委員長は、日本協会内にある１２個の委員会のうち、日本サッカーの強化・普及を担う「技術委員会」の長を指す。

日本代表監督候補者の推挙や日本代表編成案の作成など、育成年代を含む各代表チームに関する動きの中心となり、事実上の現場トップとして、各世代の代表チームを支える役割を担う。

また選手育成及び強化、ユース年代の普及などにも携わり、指導者養成なども管轄する。近年は関塚隆氏、反町康治氏らが務め、１８年には同職だった西野朗氏がハリルホジッチ監督の解任を受け、そのまま代表監督に就任した。

◆影山 雅永（かげやま・まさなが）１９６７年５月２３日、福島県生まれ。５８歳。磐城高―筑波大を経て９０年から古河電工（現千葉）、浦和、仙台で活躍し、９６年に引退。９７〜９８年に日本代表テクニカルスタッフを担当。ドイツ・ケルンＵ―１６コーチを経て、２００１年から広島コーチ。マカオ代表や、シンガポールＵ―１６代表、Ｊ２岡山で監督を務め、１７〜２１年までＵ―２０日本代表監督などを歴任。その後、ＪＦＡユース育成ダイレクターを経て、２４年３月から技術委員長を務めていた。