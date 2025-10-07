久慈暁子、透け感ワンピースから美脚チラリ「透明感すごい」「眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】フリーアナウンサーの久慈暁子が6日、自身のInstagramを更新。ワンピースから美しい脚をのぞかせ、反響が寄せられている。
【写真】久慈暁子アナ、美脚のぞく透け感ワンピ姿
久慈は「タクシーサイネージで放送されている『HEAD LIGHT』に出演させていただいています タクシーご乗車の際にお楽しみください」と絵文字を交えながら自身のソロショットを投稿。グリーンの透け感のあるワンピースに身を包み、スラリと伸びた美しい脚をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ワンピース素敵」「透明感すごい」「眩しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
