「二度と使わん！」と怒鳴ったクレーマー客…駅員が心の中でガッツポーズ！元駅員が語るモラハラ客との日常【作者に聞く】
駅員経験のある漫画家、ザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログで駅員を主人公にした漫画を公開し、人気を集めている。今回は、過去にウォーカープラスで紹介された漫画「クレーマーのルーティーン」を紹介するとともに、作者に実際に受けたクレームについて詳しく聞いた。
■クレーマーの口癖「二度と使わない！」の真実
駅で働くペン助は、今日も見慣れた厄介なクレーマーが近づいてくるのを見て、心の中でうんざりしていた。クレームをつける客は基本的にいつも同じで、駅員を困らせるという。
そのクレーマーは「いいか？俺はほかの客を代表して言ってんだ」と偉そうに、善人ぶってやって来る。しかし、駅員も理不尽な要求に応えるわけにはいかないため、ペン助は「判断いたしかねます…」と冷静に答える。
すると、クレーマーは豹変し、「もういい！お前のとこの電車は二度と使わないからな!!」と怒り出した。
この言葉を聞いたペン助は、「やったぜ！これで仕事が一つ減るぞ!!」と心の中でガッツポーズ。クレーマー対応は駅員にとって避けたい仕事の一つだからだ。しかし、翌日もそのクレーマーが何事もなかったかのように電車を利用している姿を見て、ペン助は言葉を失う。
■「どうにかして駅員に謝らせたかった」
元駅員のザバックさんに「お前のとこの電車は二度と使わないからな!!」という文句は実際に言われたのか尋ねると、「そうですね、これは本当に言われました」と正直に明かしてくれた。
そして、「次の日にはしっかりと電車に乗っていましたよ。どうにかして駅員に謝らせたかったんでしょうね」と明るく話す。本作は、著者自身の実話を基にリアルに描かれているという。
理不尽なクレームを言う客は、どこにでもいるのかもしれない。ザバックさんのSNSやブログでは、他にも「100日後にやめる契約駅員さん」などの駅員漫画が投稿されている。興味がある人は、この機会にぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
