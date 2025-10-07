なにわ男子・長尾謙杜「変なこと言っちゃったかもしれない」舞台挨拶での発言に会場ざわつく【恋に至る病】
【モデルプレス＝2025/10/07】なにわ男子の長尾謙杜が7日、都内で行われた女優の山田杏奈とW主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）完成披露舞台挨拶＆試写会に、山田、前田敦子、石原慎也（Saucy Dog）、廣木隆一監督とともに登壇。発言で会場をざわつかせた。
【写真】山田杏奈、美背中大胆披露
イベントで“愛してやまないこと”を聞かれたキャスト陣。長尾は「最近ハマっているものがありまして…」と切り出すと、静岡での思い出を明かした。「なにわ男子のアリーナツアーで静岡公演をしたとき、ケータリングで出てきたお茶がすごくおいしくて。それが忘れられなくて、帰りに同じお茶のパックを買ったんです」と、静岡茶への“愛”を告白。
今ではすっかり緑茶ファンとなったようで、「自動販売機でも緑茶を選ぶようになりました。“俺は日本人だから緑茶だ”って心の中で思いながら（笑）」と、ちょっとした“美学”も披露。さらに「これまでずっとペットボトルだったけど、初めてお茶のパックを買って、自分でボトルに入れて飲んでます」とティーライフも紹介。普段からお茶をたしなむ姿に、会場からは温かい拍手が。
しかし話題は意外な方向に。「温かいお茶より、冷たいお茶のほうが、まだ年齢的にも好きです！」と無邪気に話したところ、「年齢的にも？」と客席がざわざわ。長尾は慌てて「あっ…なんか変なこと言っちゃったかもしれない（笑）」とすぐにフォロー。「ご年齢を重ねるたびに、温かいものを好きになるイメージがあって…。僕はまだキンキンに冷えたお茶がいいんです（笑）」と笑いに変え、場内もほっこりムードに包まれた。
本作は、ミステリ・サスペンスジャンルと恋愛ジャンルを縦横無尽に横断する俊英作家・斜線堂有紀氏による小説「恋に至る病」を実写映画化。人付き合いを避け、あえて他人と深い関係を紡がないように生きてきた高校生・宮嶺望を長尾が演じ、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田が演じる。（modelpress編集部）
