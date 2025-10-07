日本代表は７日、千葉県内でパラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた合宿２日目を行った。招集メンバー２６人全員が集まったが、帰国直後の欧州組はまだ室内での調整などを行い、ピッチではフィールドプレーヤー１０人（長友、谷口、相馬、田中碧、堂安、中村、安藤、望月、藤田、斉藤）、ＧＫの３人（鈴木、大迫、早川）が練習した。

練習のラストには、名波コーチの下で攻撃陣はさまざまパターンからのシュート練習を実施。６月以来の代表復帰となるＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝は、持ち味のシュート精度を披露し、次々とネットを揺らした。フランス２部で今季、出場４試合２得点２アシストという好調ぶりをアピールし「パラグアイ、ブラジルとＷ杯に出る相手と戦えるのはすごくプラス。実際、自分がいい相手に対し、どれだけのプレーができるのか気になるし、チームとしても勝利が大事」と話した。

昨季はフランス１部で１１得点を挙げた中村だが、Ｓランスは２部降格。中村は今夏の移籍を希望したが、クラブは認めず。話し合いが続く間、約２か月間にわたってＳランスの練習に不参加となり、日本代表が９月に行ったメキシコ、米国戦のメンバーからも外れた。しかし移籍は実現せず、今季はフランス２部で戦うことが決まり「（Ｓランスから）移籍したかったことは事実ですけど、もう腹をくくってやるしかない。２部でやる以上、周りとのレベル差や違いは見せなきゃいけない」と思いを明かした。

フランス２部で結果を残して代表復帰を果たした今回、負傷中のＭＦ三笘（ブライトン）が選外で、中村は左サイドの主力としての活躍が期待される。パラグアイ、ブラジルという南米の強豪相手に対し「チャンスがあれば（点を）取りたい」と中村。９月の出遅れを取り戻すアピールを誓っていた。