ヘンクMF伊東純也がアシスト未遂

ベルギー1部KRCヘンクに所属する日本代表MF伊東純也は、第10節のデンデル戦に途中出場して2-1の勝利に貢献した。

ピッチに立った直後、伊東が見せたクロスがSNS上では話題となっている。

先制されながらも同点に追いついたヘンクは、後半10分に相手に退場者が出たことで数的優位を得る。そうしたなか同27分に伊東はピッチに投入され、右サイドで起用される。そして出場から1分、伊東は右サイドからFWオ・ヒョンギュへ高速のピンポイントクロスを入れる。DFの頭上を越え、ゴール前に入ったオ・ヒョンギュにピタリと合ったが、ヘディングシュートはGKに阻まれた。

SNS上では「次はアシストorゴールに期待」「クロスの精度が全く違う」「あのピンポイントクロスは芸術レベル」「何回見ても良い」「交代してすぐチャンスメイクはすごすぎる」「違いを見せる男」「いやもうほんとにさすが」「試合の流れがガラっと変わる」「流石、お見事」「この伊東純也選手のチャンスメイクは日本代表でも強み！」「局面を変えるほどの技術」「さすが日本の至宝」「短い時間で結果を出す伊東の存在感、本当に頼もしい！」と惜しくもゴールにはならなかったものの、決定機を演出した伊東を絶賛する声が寄せられた。

このプレー以外にも、数的優位があるなかで伊東はセットプレーや流れのなかでも多くのチャンスに絡んだ。ゴールやアシストにはつながらなかったものの、良い状態をキープして日本代表に合流することとなりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）