これ実は【セリア】なんです♡ 持ち運びに便利！「110円ポーチ」

小さめのバッグに入れやすく、大人が使いやすい上品なデザインのミニポーチを【セリア】で発見！ 今回は、しゃれ感のある花柄やシックなレザー調の素材など、\110（税込）とは思えないハイクオリティなポーチをピックアップしました。コスメやガジェット類の収納に便利な小さめのポーチは、1つあればデイリーに活躍するはず。

北欧風の花柄が上品なバニティポーチ

【セリア】「バニティポーチ 北欧フラワー」\110（税込）

北欧風の花柄デザインがアクセントになったポーチは、\110（税込）とは思えない高級感。甘すぎない上品な花柄なので、大人女性も使いやすそうです。バッグに入れやすい小ぶりなサイズながら、マチがしっかりと付いているため収納力がありそう。ファスナーでガバッと開くため、物の出し入れがしやすいはず。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「内側は多少の水分にも強そうなツルツルした手触り」とのことで、ミニサイズの化粧水などの持ち運びにも。

大人が使いやすいくすみブルーのミニポーチ

【セリア】「合皮 型押しマチ付きポーチ 英字柄」\110（税込）

グレーとブルーの中間のような絶妙なカラーがおしゃれなポーチ。なめらかなレザー調の素材にロゴデザインが入った上品なデザインで、\110（税込）とは思えないリッチな雰囲気を醸し出します。ファスナーのゴールド色も、さり気ないアクセントに。レポーターのとも*さんによると「サイズは約8cm × 12cmでマチが3cm」とのことで、見た目以上に収納力がありそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M